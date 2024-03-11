Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Filiz Akın, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Filiz Akın, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Emine', 'Küçük Sevgilim', 'Sefiller' ve 'Acı Hayat' gibi filmlerde oynamış Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, son sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        2

        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası 81 yaşındaki Filiz Akın, son sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi; "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz …”

        3

        Tedavisine evde devam edilen usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bilgi vermiş şu açıklamayı yapmıştı; "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler Öyle de oldu.... Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Depo, Instagram

        #Filiz Akın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama