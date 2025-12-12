Film gibi kurtarış kamerada!

Habertürk
        Gaziantep'te evin balkonunun demir korkuluklarında baş kısmından asılı kalan çocuk, mahallede bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Vatandaşın çocuğu kurtarma anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:39 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:39
        DHA'nın haberine göre olay, dün Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. 3 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonunda bulunan demir korkuluklara baş kısmından asılı kaldı.

        Düşme riske olan ve çığlık atan çocuğu gören mahalleden bir vatandaş, yardıma koştu. Çocuğun düşmesini engelleyen vatandaş, daha sonra demir korkuluklardan kurtardı. Çocuğun kurtarılma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

