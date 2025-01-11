'Film ve Sürdürülebilirlik' Akbank Sanat'ta

Hızla büyüyen film ve televizyon sektörü, başarılarıyla birlikte çevreye olan etkilerini de artırıyor. Film yapım süreçlerinde ekolojik ayak izini azaltmak sadece sektörün geleceği için değil, aynı zamanda toplumda iklim değişikliği ve çevre farkındalığı yaratmak için de kritik bir adım.

"Film ve Sürdürülebilirlik" Gösterim ve Söyleşi Programı, Akbank Sanat ve EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu iş birliğiyle sinemaseverlerle buluşuyor. Program kapsamında, Türkiye’de sürdürülebilir film yapımı konusunda bilinç oluşturulmasına öncülük eden EkoFilm Platformu'nun hazırladığı, çevre ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan film seçkisi program kapsamında Akbank Sanat’ta izleyicilerle buluşacak.

'Above Water'

Programda ayrıca sinemaseverlere, sektör profesyonellerine ve eğitimcilere ilham vermeyi ve onları bilgilendirmeyi amaçlayan söyleşi serisiyle sürdürülebilir film yapımı ve eğitiminin detayları ele alınacak. Söyleşilerde enerji verimliliğinden atık yönetimine, karbon ayak izi hesaplamalarından sürdürülebilir hikâye anlatımına kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Geleceğin sineması için bugünden harekete geçmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bu etkinlik, daha yeşil bir film sektörü için kolektif bir dönüşüm çağrısı yapıyor.

Film gösterimi

“Above Water”

14 Ocak 2025 Salı

18:30-20:00

Nijerya, Fransa ve Belçika, 2021, Fransızca, Türkçe Altyazılı, 89 dakika

Yönetmen: Aïssa Maïga

Kuzey Nijer’de, küresel ısınmanın kurbanı olan Tatiste köyü suya erişim mücadelesi veriyor. Her gün, 14 yaşındaki Houlaye ve diğer gençler, köyün yaşamı için hayati önem taşıyan suyu getirmek için kilometrelerce yürüyorlar. Bu günlük görev, onların okula gitmesini de engelliyor. Su eksikliği, yetişkinleri her yıl kaynak bulmak için ailelerini bırakıp sınırların ötesine gitmeye zorluyor. Ancak bu bölgenin yeraltında birkaç bin kilometrekarelik bir akifer gölü bulunuyor. Köyün merkezine açılacak tek bir sondaj kuyusu, herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlayabilir.

REKLAM Film gösterimi ve söyleşi "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" 21 Ocak 2025 Salı 18:30-20:00 Türkiye, 2022, Türkçe, İngilizce Altyazılı, 92 dakika Yönetmen: Serpil Altın 21.yüzyılın sonlarında, iklim krizi ve kıtlık nedeniyle yeryüzü yaşanamaz hale gelmiştir. Hayatta kalan az sayıda insan, yerin altına kurdukları kolonilerde yaşam mücadelesi verirken, Genç Yönetim’in dayattığı “Kıtlık Kanunları” acımasız bir düzeni zorunlu kılar: Yeni bir hayatın bedeli, yaşlı neslin yok edilmesidir. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişir. Sinemamızın ilk eko-distopya örneklerinden biri olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121, çarpıcı bir anlatımla “nasıl bir gelecek bizi bekliyor?” sorusunu ele alırken, insanlık, aile ve doğa arasındaki kopma noktasını etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Gösterim sonrasında Yuvam Dünya Derneği İletişim Koordinatörü Merve Selamet’in moderatörlüğünde yönetmen Serpil Altın ile söyleşi yapılacak. REKLAM Film Gösterimi ve Söyleşi “Neandria” 28 Ocak 2025 Salı 18:30-20:00 Türkiye, 2023, Türkçe, İngilizce Altyazılı, 90 dakika Yönetmen: Reha Erdem .png Neandria, antik kentin yakınlarındaki bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor. Film, insanlık tarihinin kolektif hafızası ve doğayla olan ilişkisi üzerine etkileyici bir anlatı sunuyor. Görsel estetiği ve şiirsel diliyle tanınan Erdem, bu yapımda geçmişin izlerini günümüzün krizleriyle harmanlayarak, insanın doğadaki varoluşunu ve toplumsal değerleri sorguluyor. Doğa, tarih ve insan arasındaki kırılgan dengeyi konu edinen Neandria, seyirciyi hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Gösterim sonrasında Yuvam Dünya Derneği İletişim Koordinatörü Merve Selamet’in moderatörlüğünde filmin Sürdürülebilir Yapım Sorumlusu Kiraz Erdem ile söyleşi yapılacak.