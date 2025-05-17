Filmden etkilendi 13 ayda 900 bin TL’ye elleriyle arazi aracını yaptı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti.

Arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenen Erdoğan, araba yapma fikrine kapıldı. Çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı.

13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.

900 BİN TL MASRAF YAPTI

Aracını mora boyayan ve Kaynağından koltuğuna kadar bütün aksamları eliyle yapan Fatih Erdoğan, arazide deneme sürüşleri yaptı.

13 ayın sonunda toplamda yaklaşık 900 bin TL harcayan Erdoğan’ın aracını görenler el yapımı olduğuna inanmayıp nereden aldığını soruyor.

Römorkla taşıdığı aracını sadece trafiğe kapalı arazilerde kullanan Fatih Erdoğan, kendine satması yönünde gelen teklifleri reddettiğini belirtti. 2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracını adeta gözünden kıskanıyor.

Aracın yapım aşamasını anlatan Fatih Erdoğan, "Bu aracı bir filmden esinlenerek yaptık. Daha önce arkadaşlarım yapmaya çalışmış ama yeterli tecrübeleri olmadığı için bana teklif ettiler. Ben de boş zamanlarımda yaparım dedim.

Toplamda 13 ayda bitti araç. Her parçası tek tek elle şekillendirildi, düzeltildi, kaynaklandı. Oturakları bile kendimiz yaptık. Hiçbir şeye para vermedik, tamamen el işçiliği. 3 bin 500 motor kullanıldı. Güç konusunda bir sıkıntısı yok. Biraz da keyif için yaptık bunu. Dedik ki, ‘değişiklik olsun, Türkiye'de olmayan bir şey yapalım’. Görenler hayret içerisinde kalıyor. Bazen Antalya, İstanbul'a gidiyoruz. İnsanlar bakıyor, böyle değişik bir şey hiç görmedikleri için hayranlıkla izliyorlar.

Ortalama 800-900 bin liraya mal oldu çünkü çok uğraştırdı. 13 ay boyunca başka hiçbir şeye bakmadan bununla uğraşmak zorunda kaldık. Tek tük alıcı çıkıyor. Tekrardan yapmak için kendimde o cesareti göremiyorum çünkü çok sabır isteyen bir iş. Eğer satarsam tekrar yapabilir miyim diye düşünüyorum" dedi.