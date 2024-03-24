Filmlerini izlediler

Tüm ekip basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. İzleyicilerin filmde aşkı, dayanışmayı, dostluğu bulacağına işaret eden yönetmen ve oyuncular, romantik komedi türündeki genel klişelere yaslanmadan, farklı bir yaklaşım ve teknikle çekilen bir film ortaya koyduklarını, bunun da izleyicileri büyük ölçüde etkileyeceğine inandıklarını anlattılar.