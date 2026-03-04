'Filozof Atakan'dan açıklama: Yıllar sonra yeniden beraberiz

Henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen videosuyla sosyal medyada viral olan Atakan Kayalar, kendine özgü üslubu, yaşının çok ötesinde yaptığı yorumlar ve felsefi yaklaşımıyla dikkat çekmişti.

Atakan, kısa sürede 'Filozof Atakan' lakabıyla anılmaya başlanmıştı. "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok" sözleriyle de hafızalara kazınan Atakan, katıldığı canlı yayınlarda yetişkinlerle felsefe, edebiyat ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerle de gündem olmuştu.

Yıllar sonra ortaya çıkan ve değişimiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, yakında içerik üretmeye başlayacağını duyurdu. 16 yaşındaki Kayalar, "Uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Sosyal medya üzerinden belirli içerikler üretmeyi planlıyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılında, okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemi haline gelen ve o dönem 10 yaşındaki Atakan Kayalar'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını bildirmişti.