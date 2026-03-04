Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Filozof Atakan'dan açıklama: Yıllar sonra yeniden beraberiz

        'Filozof Atakan'dan açıklama: Yıllar sonra yeniden beraberiz

        'Filozof Atakan' olarak bilinen Atakan Kayalar, dijital içerik üreticisi oldu. Kayalar, "Uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Sosyal medya üzerinden belirli içerikler üretmeyi planlıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Filozof Atakan'dan açıklama

        Henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen videosuyla sosyal medyada viral olan Atakan Kayalar, kendine özgü üslubu, yaşının çok ötesinde yaptığı yorumlar ve felsefi yaklaşımıyla dikkat çekmişti.

        Atakan, kısa sürede 'Filozof Atakan' lakabıyla anılmaya başlanmıştı. "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok" sözleriyle de hafızalara kazınan Atakan, katıldığı canlı yayınlarda yetişkinlerle felsefe, edebiyat ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerle de gündem olmuştu.

        REKLAM

        Yıllar sonra ortaya çıkan ve değişimiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, yakında içerik üretmeye başlayacağını duyurdu. 16 yaşındaki Kayalar, "Uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Sosyal medya üzerinden belirli içerikler üretmeyi planlıyorum" dedi.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılında, okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemi haline gelen ve o dönem 10 yaşındaki Atakan Kayalar'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Falezlerde 26 noktada kaçak yapı tespit edildi

        ANTALYA'nın falezlerinde beton ve ahşap 2 barakaya ilişkin DHA'nın haberinin ardından yapılan incelemelerde, kaçak işgalinin onlarca noktada yaşandığı ortaya çıktı. (DHA)

        #Filozof Atakan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!