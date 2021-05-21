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HaberlerGündem3. SayfaKonya'da akılalmaz olay! Filyasyon görevlisinin kolunu kırdılar ve... - Haberler
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Konya'da korkunç olay! Filyasyon görevlisine sopalı saldırı

Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı daha meydana geldi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, filyasyon ekibine bağlı ambulansın şoförü Cengiz Sivri, taburcu olup, evine götürdüğü koronavirüs hastası Rahime D.'nin oğlu Kadir D.'nin (23) demir borulu saldırısına uğradı. Sivri'nin aldığı darbeler sonucu kolu kırılırken, evinde koronavirüs tedavisi gördüğü anlaşılan Kadir D. de sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Konya'da akılalmaz olay! Filyasyon görevlisinin kolunu kırdılar ve... - Haberler
Filyasyon görevlisine sopalı saldırı!
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DHA

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde filyasyon ekibinde ambulans şoförü olan Cengiz Sivri, dün akşam saatlerinde nöbeti sırasında koronavirüs tedavisi görüp taburcu olan Rahime D.'yi ambulansla Gölkaya Mahallesi'ndeki evine götürmek için yola çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Rahime D., yolda Sivri'den ilaçlarını bir eczaneden almasını istedi. Sivri de bir eczaneye girip, hastanın ilaçlarını istedi. Bir süre sonra ambulansa geri dönen Sivri, eczaneden, hastanın ilaçlarının aile hekimi tarafından daha önce reçetelendirildiğini ve hastanın da ilaçlarını almış olduğu için verilmeyeceğini söylediklerini belirtti.

ELİNDE TABANCAYLA GELDİ

İddiaya göre bunun üzerine sinirlenen Rahime D., Sivri'ye hakaret edip, eczanenin tanıdıkları olduğunu belirtip yeniden gitmesini söyledi. Sivri, eczaneye ikinci gidişinde Rahime D.'nin ilaçları verildi. İlaçları alıp, aracına geri dönen Sivri, Rahmi D.'yi evine götürdü. Sivri, Rahime D.'yi ambulanstan indirdiği sırada bir elinde tabancayla gelen Rahime D.'nin oğlu Kadir D.'nin demir boruyla saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırıdan kurtulan ve kullandığı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne gelen Sivri'nin sağ kolunda kırıklar oluştuğu belirlendi. 9 gün iş göremez raporu alan Sivri, kendisine saldıran Kadir D.'den şikayetçi oldu. Evinde koronavirüs tedavisi gördüğü anlaşılan Kadir D. de koronavirüs tedbirleri kapmasında gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Yaşadıklarını anlatan Cengiz Sivri, şunları söyledi: ''Dün nöbetim vardı. Pozitif çıkan vakaları hiçbir yere temas etmeden evlerine götürüyoruz. Dün de koronavirüs hastası bir kadını evine götürmek için yola çıktım. Hasta yolda giderken ilaçlarını almamı söyledi. Eczanede istediği ilaçların aile hekimi tarafından daha önce reçetelendirildiği ve hastanın da bu ilaçları aldığı için ikinci kez veremeyeceklerini söyledi.

Bu durumu hastaya ilettim. Bana hakaret etti. Bende 'Size hizmet ediyoruz. Evinize kadar götürüyoruz, ilacınıza kadar alıyoruz. Bu şekilde davranmanız ayıp bir şey'' dedim. Sonra tekrar eczaneye girdim. Eczanenin tanıdıkları olduğunu söylemişti. İlaçlarını verdi, ben de getirdim taktim ettim. Köyüne kadar gittim. Evinin orada durdum. Hastayı indirdiğim sırada bir elinde tabanca olan ve oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim kişi demir sopayla saldırdı. Boru düşünce, aracından muşta alıp saldırdı. Köylüler araya girdi. Ayırdılar. Biz bu pandemi başladığından itibaren yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bütün sağlık personelleri gerektiği zaman evimize dahi gitmiyoruz. Bu sadece bana yapılan bir şey değil, bütün sağlık camiasına yapılan bir şey. Bugün bana, yarın başkasına. Hepimizin başına gelebilecek bir şey; ama halkımızın biraz daha duyarlı olması lazım.''

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