        Haberler Spor Diğer FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı - Diğer Haberleri

        FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

        Rize'nin ev sahipliğinde 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:31
        Rize, FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazır!
        Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem kış spor organizasyonlarından biri olarak gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle 2026 yılında bir kez daha Türkiye'de düzenlenecek. Organizasyonun tanıtımı, İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı.

        31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Rize Handüzü Yaylası'nda yapılacak SNX Türkiye; Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden yaklaşık 30 elit sporcuyu erkekler ve kadınlar kategorilerinde buluşturacak. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, "2026 yılının ilk yarışını Türkiye'de gerçekleştirilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm açısından önemli bir değere sahip olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        AHMET TEMURCİ: BİZ TÜRKİYE'Yİ 4 MEVSİM SPOR TURİZMİYLE YAŞAYAN BİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

        Yapılacak şampiyonanın spor turizmi açısından önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, "Bugün burada sadece bir yarış duyurusu için değil, Türkiye'nin spor turizmini ve diplomasisini bir üst basamağa taşıyacak bir haberi de paylaşıyoruz. Türkiye artık dünya spor turizmindeki payını istikrarlı şekilde artırmaya kararlı olan bir ülke. Biz Türkiye'yi 4 mevsim spor turizmiyle yaşayan bir hale getirmek istiyoruz. Bu organizasyon da bizim için bir yarıştan ötesi. Sadece bir spor etkinliği değil, uzun vadeli bir spor turizmi yatırımı olarak bakmak istiyoruz. Dünyada spor turizmi farklı bir noktaya oturdu. Küresel turizm dünyada yüzde 4-5 arasında büyüme gösterirken, spor turizmi ise 2 katı büyüme yaşadı. Biz de bakanlık olarak bu dönüşümleri yakından izliyoruz. Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri, spor turizminde ciddi anlamda potansiyelli. 4 mevsimi aynı anda yaşayan nadir ülkeler arasındayız. Ağrı Dağı'nda karlar arasında spor yaparken, 1 saatlik uçuşla Kaş'a gidip dalış yapabilirsiniz. Türkiye böyle bir ülke" şeklinde konuştu.

        ABDULLAH KURT: RİZE KENTİ SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK YAŞAYACAKTIR

        Uluslararası nitelikteki bu organizasyonu düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, "Rize, yağmur ve çayın başkenti. Turizm kenti, kültür kenti, gastronomi kenti. Spor organizasyonları ile spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Rize kenti sizleri ağırlamaktan mutluluk yaşayacaktır" diye konuştu.

        FIRAT ÖZER: ETKİNLİKLERDE GELEN MİSAFİRLERİ EVİMİZİN HALKI OLARAK KABUL EDİYORUZ

        Küçük bir ilçe olmalarına rağmen dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Güneysu Belediye Başkanı Fırat Özer ise, "Güneysu, Rize'mizin sevimli ilçesi. Dünya çapında önemli olan bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk yaşıyoruz. Samimiyetle söylüyorum, ilçemizde yapılan etkinliklerde gelen misafirleri evimizin halkı olarak kabul ediyoruz. Bu organizasyonda sorunsuz, güzel bir şekilde geçecektir" cümlelerine yer verdi.

