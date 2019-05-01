THY Euroleague play-off çeyrek finali 5. maçında Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek seride durumu 3-2 yapıp Final-Four'a kalırken Türk basketbolu da bir ilki yaşayacak. Türkiye 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda ilk kez iki takımla birlikte temsil edilecek. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Beko'da Zalgiris Kaunas'ı eleyerek Final-Four'a kalmıştı. İki takım bu dev turnuvada kozlarını 17 Mayıs'ta paylaşacak ve kazanan 19 Mayıs'taki finale gidecek.