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Survivor finalistleri belli oldu! 29 Haziran Survivor'da finale hangi yarışmacılar kaldı?

Survivor finalistleri dün akşam canlı yayında belli oldu. Zorlu geçen mücadelelere sahne olan Survivor 2022 All Star yarışmasında final günü geldi çattı. Yarı finale kalan Ayşe, Nisa, Batuhan ve Adem arasından iki isim finale kaldı. Yarışmanın takipçileri "Survivor finale kim kaldı" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte SMS sonuçlarına göre Survivor finalistleri...

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  • FİNAL HEYECANI! Survivor finale kim kaldı, dün akşam kim elendi? 29 Haziran SMS sıralaması ile Survivor All Star finalistleri belli oldu! Nisa mı, Adem mi, Batuhan mı finale çıktı?

    Survivor All Star yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. 15 Ocak tarihinde başlayan 5.5 ay süren mücadelede sona gelindi. Fenomen yarışma programı bu sene efsaneleşmiş yarışmacıların katılımıyla All Star konseptiyle ekranlara geldi. Dominik'te oynanan son oyunlarda Batuhan ve Adem yarı finali garantileyen iki isim olmuştu. Nisa ve Ayşe arasında yapılan oylama sonrası 3. isim de kesinleşti. Peki, Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte Survivor 2022 All Star finalistleri...
  • FİNAL HEYECANI! Survivor finale kim kaldı, dün akşam kim elendi? 29 Haziran SMS sıralaması ile Survivor All Star finalistleri belli oldu! Nisa mı, Adem mi, Batuhan mı finale çıktı?

    SURVİVOR YARI FİNALİSTİ KİM OLDU? AYŞE Mİ, NİSA MI?

    Survivor All Star'da SMS oylaması ile son yarı finalist belli olurken. SMS oylaması sonucunda yarı finale çıkan isim canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

    Survivor'da son yarı finalist SMS oylaması sonucunda 3. yarı finalist Nisa oldu.
  • FİNAL HEYECANI! Survivor finale kim kaldı, dün akşam kim elendi? 29 Haziran SMS sıralaması ile Survivor All Star finalistleri belli oldu! Nisa mı, Adem mi, Batuhan mı finale çıktı?

    SURVİVOR'DA FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU!

    Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Bilindiği gibi yarı finale çıkmaya hak kazanan isimler Nisa, Batuhan, Adem olmuştu. SMS oylaması sonucunda finale çıkan isim belli olurken, büyük finale çıkan isimleri canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

    SMS oylaması sonucu Adem ve Nisa adını finale yazdıran isimler oldu.
  • FİNAL HEYECANI! Survivor finale kim kaldı, dün akşam kim elendi? 29 Haziran SMS sıralaması ile Survivor All Star finalistleri belli oldu! Nisa mı, Adem mi, Batuhan mı finale çıktı?

    SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Nisa ve Adem arasında geçecek olan Survivor All Star'ın finali 30 Haziran Perşembe yani bu akşam İstanbul'da gerçekleştirilecek. Büyük SMS sonrası Survivor şampiyonluk kupasını Nisa veya Adem'den biri kaldıracak. 

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