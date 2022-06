Survivor All Star yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. 15 Ocak tarihinde başlayan 5.5 ay süren mücadelede sona gelindi. Fenomen yarışma programı bu sene efsaneleşmiş yarışmacıların katılımıyla All Star konseptiyle ekranlara geldi. Dominik'te oynanan son oyunlarda Batuhan ve Adem yarı finali garantileyen iki isim olmuştu. Nisa ve Ayşe arasında yapılan oylama sonrası 3. isim de kesinleşti. Peki, Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte Survivor 2022 All Star finalistleri...