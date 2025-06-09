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        Haberler Spor Futbol Final maçında tribünden düşerek hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Final maçında tribünden düşerek hayatını kaybetti!

        Allianz Arena'da oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı bir taraftar, tribünden düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:05
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        Tribünden düşerek hayatını kaybetti!
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        Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında bir taraftar yaşamını yitirdi.

        UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.

        Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.

        Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

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