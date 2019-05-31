Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, iki sezon üst üste farklı takımlarla çıktığı Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kupayı kazanan teknik adam oldu.

50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu sezon ligin 7. haftasında teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından Gazişehir Gaziantep ile anlaşma sağlayarak, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başladı.

Yaşadığı puan kayıplarıyla Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybeden Altıparmak yönetimindeki Gaziantep ekibi, play-off yarı finalinde Osmanlıspor'u eleyerek finalde Hatayspor ile eşleşti. Akdeniz ekibini penaltı atışları sonucunda eleyen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig bileti aldı.

Geçen sezon çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltı atışlarında eleyen Altıparmak, 2 sezon üst üste farklı takımlarla play-off finali yaşamış ve penaltılarla mutlu sona ulaşmış oldu.

DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, 2013-2014 sezonunda Alanyaspor'u, 2006-2007'de ise Kartalspor'u Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.

Altıparmak, dördüncü şampiyonluğunu ise Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkartarak elde etti.

ALTIPARMAK MUTLU

Altıparmak, tarifi zor duygular yaşadığını söyledi.

Gaziantep'in şehir olarak, Gazişehir Gaziantep'in de kulüp yapısıyla Süper Lig'e hazır olduğunu anlatan Altıparmak, "Göreve geldiğimizde bu işe inanmıştık. Gaziantep'e bir söz vermiştik. Şimdi haklı bir gurur yaşıyoruz." dedi.

İki sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşamanın her teknik adama nasip olmayacağını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Geçen sene üzdüğüm Gaziantep taraftarına bu sene sevinç yaşatıyorum. İnanılmaz bir duygu içerisindeyim. İnşallah Gaziantep, daha önceki yıllarda olduğu gibi Süper Lig'e renk katan ve adından söz ettiren bir ekip olacak. Şimdi şampiyonluk sevincini yaşama zamanı. Çok çalıştık, şimdi yorgunluğumuzu atacağız. Kaldırdığımız kupa da yorgunluğumuzu aldı diyebilirim."

Altıparmak, geçen sezon yaşadığı şampiyonluk sevinciyle bu sezonkinin kendisi adına pek farklı olmadığını dile getirerek, "Bana verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Çok şükür işimizi de başarıyla bitirdik. Başarılı olmak için geçen sene de bu sene de çok çalıştık. Allah emeğimizin karşılığını verdi. İnşallah yeni başarıları da göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

GAZİŞEHİR KONUKOĞLU İLE GÜLÜYOR

Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran Gazişehir Gaziantep, yeni sezonda görev alacağı ligde ilk kez boy gösterecek.

Gazişehir Gaziantep, 1988 yılında mevcut kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı SANKO Holding bünyesinde Sankospor adıyla kuruldu.

Mavi-beyazlı renklerle futbol dünyasına giren Sankospor, amatör olarak başladığı futbol macerasında birçok kez başarılı işlere imza attı. 1993 yılında 3. Lig'de mücadele etmeye başlayan Gaziantep ekibi, 1996-1997 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olarak eski adıyla, Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'e yükseldi.

1999-2000 sezonundan itibaren Sankospor ismini, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olarak değiştiren Gaziantep ekibi, 2001-2002 sezonunda 2. Lig kurulunca bir önceki sezon başarılı olamadığı için 1. Lig'den 2. Lig'e düştü.

2004-2005 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayarak 1. Lig'e çıkan kulübün başkanı olarak, kurucularından Saip Konukoğlu görev aldı.

Gaziantep ekibi, ilk play-off heyecanını ise 2010-2011 sezonunu 57 puanla bitirerek yaşadı. Finalde Orduspor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti.

15 Haziran 2017 tarihinde yapılan genel kurulda yönetimin almış olduğu kararla kulüp, belediye bünyesinden çıktı ve Adil Sani Konukoğlu başkanlığında adını Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, renklerini ise kırmızı-siyah-beyaz olarak değiştirdi.

ÜST ÜSTE İKİ SEZON PLAY-OFF

2 sezondur kulüp başkanlığını yürüten Adil Sani Konukoğlu yönetimindeki kulüp, 2 sezon üst üste play-off final tecrübesi yaşadı. Geçen sezon teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde play-off'a kalan Gaziantep ekibi, finalde Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltılarda yenilerek, Süper Lig hasretini dindiremedi.

Geçen sezon kendisini üzen Mehmet Altıparmak'ın teknik direktör olarak görev aldığı Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u penaltılarda eleyerek adını Spor Toto Süper Lig'e yazdırdı. Gaziantep ekibi, yeni sezonda ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.