Finalspor: 79 - Kipaş İstiklalspor: 77 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. haftasında Finalspor sahasında Kipaş İstiklalspor'la karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı ev sahibi ekip 79-77 kazandı.
Giriş: 06.03.2026 - 19:54 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. haftanın perdesi açıldı.
Haftanın ilk maçında Finalspor, sahasında Kipaş İstiklalspor'u 79-77 mağlup etti.
Ligde 27. haftaya, yarın oynanacak 2 müsabakayla devam edilecek.
