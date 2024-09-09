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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Finans ve bankacılık hizmetlerinde yapay zekâ kullanacak - Girişimcilik Haberleri

        Finans ve bankacılık hizmetlerinde yapay zekâ kullanacak

        Colendi çatısı altındaki Colendi AI, finans ve bankacılık sektörleri için geliştirdiği yeni yapay zekâ çözümünü devreye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:08
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        Finans ve bankacılık hizmetlerinde yapay zekâ kullanacak
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        Fintek firması Colendi çatısı altında yer alan Colendi AI, finans ve bankacılık sektörleri için geliştirdiği yeni yapay zekâ çözümünü devreye aldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre ColendiMind, makine öğrenimi ve büyük dil modelleri (LLM) teknolojileri ile desteklenen yapay zekâ çözüm modülleri sunuyor. Bu modüller, kişiselleştirilmiş kredi skorlaması, dolandırıcılık tespiti, müşteri segmentasyonu ve otomatik müşteri hizmetlerinden oluşuyor.

        “Colendi AI olarak misyonumuz finans ve bankacılık endüstrisinde yapay zekâya erişimi demokratikleştirmektir” açıklamasını yapan Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen şunları söyledi:

        “ColendiMind, bankalara ve finans kurumlarına müşterilerine kişiselleştirilmiş, güvenli ve etkin hizmetler verebilecekleri benzeri görülmemiş yapay zekâ yetkinlikleri sunuyor. Colendi AI’ın Türkiye ve ötesinde finansın geleceğini nasıl şekillendireceğini görmek için heyecanlıyız.”

        Açıklamada verilen bilgilere göre ColendiMind’ın en önemli özelliklerinden biri, müşterilerin sahip olduğu veri tabanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olması ve bu verilere dayalı içgörüler sunabilmesi. Ayrıca, yerelleştirme yetenekleriyle Türkçe başta olmak üzere birçok dil desteği sunarak, farklı coğrafyalardaki finansal kurumların ihtiyaçlarını karşılıyor. ColendiMind, Qwen.2 ve Llama3.1 gibi gelişmiş dil modellerini kullanıyor ve Nvidia A100 GPU altyapısı ile yüksek hızda veri işleme kapasitesi sağlıyor.

        Colendi AI, ColendiMind platformu ile alternatif kredi skorlaması, dolandırıcılık tespiti ve müşteri segmentasyonu gibi kritik finansal süreçlerde yapay zekânın gücünden faydalanarak finans kurumlarının daha verimli çalışmasını hedefliyor. Platform, Google Cloud, AWS ve Azure gibi yaygın kullanılan altyapılarla uyumlu ve SOC2 güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlandı.

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