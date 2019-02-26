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Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Finansal piyasaların 2019 gündemi küresel büyümedeki yavaşlama olacak Grigory Vilkov: Hala tehlikeler var

Ticaret savaşı, Çin ekonomisindeki yavaşlama, Brexit ve ülkeler arası çıkar çatışmalarının tetiklediği jeopolitik risklerden kaynaklanan sancılı süreçte, gelişmekte olan ülke ekonomileri likidite probleminin içinde hareket kabiliyetini kaybetti. Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Ekonomi Profesörü Grigory Vilkov, "Finansal sistem şu an 10 yıl öncesine göre çok daha güçlü ancak hala tehlikeler var" dedi

AA