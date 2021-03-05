Finberg’ten yurt dışına yatırım

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Fibabanka, bundan 3 yıl önce kurduğı finansal teknoloji girişimi Finberg ile 1 milyona yakın kullanıcısı olan uygulama Invstr’a yatırım yaptı. Finberg'in ilk yurt dışı yatırımı olan Invstr'in, bireylerin oyun ve eğitimlerle yatırım dünyasını öğrenmelerini ve buna göre yatırım yapmalarını sağladığı belirtildi.

Finberg’in yurt dışı açılımı ile ilgili açıklama yapan Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, büyüme stratejilerine uygun olarak Finberg ile yeni alanlara girmeyi hedeflediklerini ve yurt dışındaki finansal ürünlere entegre projeler sunan girişimleri de destekleyeceklerini belirtti.

Mert, “Finberg ile sadece yatırım yaparak değil, sektörden çeşitli girişimleri de bir araya getirerek ekosistemi büyütme gayretindeyiz. Yurt dışında Finberg ile yaptığımız bu yatırım hem eriştiğimiz ekosistemi genişletmek hem de ülkemizde yatırımlara bilgi, tecrübe ve network aktarımı açısından çok önemli bir adım. Finberg’i hayata geçirirken girişimlere ortak olmayı ve birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştirmeyi hedefliyorduk. Aradan geçen 3 yıl içinde yarattığımız sinerji bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. 2020 yılı itibarıyla, Finberg’in fon büyüklüğünü artırarak ilerlemeye karar verdik” dedi.

Birleşik Ödeme, Getir, BizimHesap gibi yatırımları bulunan Finberg’in Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, “Son dönemde yatırım teknolojilerine yönelik ilgiyi heyecanla takip ediyorduk. Pandemi dönemi öncesinde başlayan yatırım araçlarına ilgi pandemi döneminde katlanarak arttı. İnsanların yatırım dünyasına giriş bariyerini düşürmek çok önemli ama bu alanda inanılmaz bir bilgi eksikliği de var. Invstr, sadece bir yatırım platformu olarak değil, insanlara sunduğu eğitim olanakları ve kullanıcı deneyimiyle dikkatimizi çekti” dedi.

Invstr Kurucusu Kerim Derhalli de Finberg’in şirketlerine yatırımı ile ilgili olarak, "Finberg’in desteği ile birinci sınıf Türk teknik uzmanlığını, finansal eğitimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve daha akıllı yatırımları teşvik etmek üzere dünyanın geri kalanına ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.