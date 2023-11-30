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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fındık bahçesinde ölü bulundu

        Çalışmaya gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu

        Ordu'da Kadir Demirhan, çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:29
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        Fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Ordu'nun Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadir Demirhan (34), fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrıldı.

        Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları, bahçe içerisinde Kadir Demirhan'ı aradı. Demirhan, yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demirhan'ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Kadir Demirhan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

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        #Fındık Bahçesi
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