Enerji sektöründe 2014 yılının başlarında faaliyetlerine başlayan Oltan ve Köleoğlu Enerji, biyokütle olarak adlandırılan ve genellikle bitkisel ve tarımsal atıkların kullanılmasıyla elde edilen enerji uygulamalarıyla dikkati çekti.
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de, bitkisel atık olarak da nitelendirilen farklı organik atıklar kullanılarak enerji üretiminin geliştiğini söyledi.
Doğan, biyokütle olarak adlandırılan ve genellikle bitkisel ve tarımsal atıkların kullanılmasıyla elde edilen enerji uygulamalarında Çorum'un Mecitözü ilçesinde ilk santrali kurduklarını anlattı.
- "Atıklar ekonomik değer haline gelecek"
Kurdukları santralde fındık kabuğu, mısır ve ayçiçeği sapı ile odun talaşının yakılmasıyla enerji ürettiklerini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:
"Bu santralde 45-50 bin ton bitkisel atık yakılarak yılda 35 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Zaman içinde santralin kapasiteli 100 megavata kadar yükseltilecektir. Hedefimiz biyokütle enerjide hem bitkisel atıkları değerlendirmek hem çevre kirliliğini önlemek hem de enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin kendi öz kaynaklarını kullanarak tasarruf sağlayabilmektir."
Şirket olarak ikinci santrali Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kurmayı planladıklarını ifade eden Doğan, bu kapsamda inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Doğan, "Kuracağımız tesiste yılda yaklaşık 150 bin ton ham maddenin yakılması ile 2020 yılının başından itibaren yaklaşık 175 milyon kilovatsaat net elektrik üretmeyi planlıyoruz. Üretilmesi planlanan brüt enerjinin yaklaşık yüzde 15'i santralin yardımcı tesislerinin elektrik tüketimine harcanacak olup, geriye kalan yaklaşık yüzde 85'i ise satılacaktır."
Atıkların ekonomik değer haline geleceğine dikkati çeken Doğan, "Bunun dışında bugüne kadar hiç kullanılmayan bu atıklarla kırsal kesimde yeni bir gelir imkanı da sağlıyoruz. Bitkisel atıklarla üreticilerimiz az da olsa yeni bir gelir kaynağına kavuşuyorlar. " dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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