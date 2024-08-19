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        Haberler Gündem Güncel Fındık toplarken yamaçtan düşen Fatma'dan acı haber | Son dakika haberleri

        Fındık toplarken yamaçtan düşen Fatma'dan acı haber

        Giresun'un Dereli ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan 19 yaşındaki Fatma Aydın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:05
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        Fındık toplarken hayatını kaybetti
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        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yıldız köyünde, bahçelerinde yetiştirdikleri fındıkları toplayan Fatma Aydın, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde 19 yaşındaki genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fatma Aydın'ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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        #giresun
        #fındık
        #ölüm
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