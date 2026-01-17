Fındıkkıran Balesi AKM'de

KOPUZDAN GÜNÜMÜZE

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, “Kopuzdan Günümüze” başlıklı konseriyle 19 Ocak’ta AKM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer’in üstlendiği etkinlikte, mehterbaşı Şükrü Alkan da sahnede yer alacak. Konser, Türk müziğinin tarihsel yolculuğunu gelenekten günümüze uzanan zengin bir perspektifle ele alacak.

Kopuzdan Günümüze-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 19 Ocak saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

BARABAR İSTANBUL KONSERİ

Barabar, müziğin, hikâyenin ve dostluğun aynı sahnede buluşacağı özel bir konserle İstanbul’da dinleyicileriyle bir araya gelecek. Grup, yeni projesi “HepBarabar” kapsamında 19 Ocak Pazartesi akşamı AKM’de sahne alacak.

“HepBarabar” konserinde Barabar’a, tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Canan Ergüder, Özgür Çevik, Selen Öztürk, Şebnem Hassanisoughi ve Umut Kurt eşlik edecek. Bu özel buluşmada sahnedeki aile daha da büyüyecek ve izleyiciler, müziğin etrafında birleşen güçlü bir paylaşım duygusuna tanıklık edecek.

Konserde, Barabar’ın kendine özgü müzikal anlatımı; dostluk, birliktelik ve ortak hikâyelerle iç içe geçecek. Sanatçılar, aynı anda, aynı sahnede ve aynı ruhta buluşarak seyirciyle birlikte “HepBarabar” olma halini yaşatacak.

Barabar İstanbul Konseri: 19 Ocak saat 21.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM HİSAR MAKAMINDA KLÂSİK FASIL VE “AŞKIN MIZRABI” SAZ ESERLERİ KONSERİ İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 20 Ocak Salı günü Hisar makamında icra edilecek klâsik fasıl konseriyle AKM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. 17. yüzyıl müzikolog ve bestekârı Kantemiroğlu’nun güçlüğüne dikkat çektiği Hisar makamında, Ali Şîrüganî Dede, Itrî ve Halifezade Tahir Efendi’nin seçkin eserleri topluluğun özgün yorumuyla seslendirilecek. Konserde, altı âvâzenin yedincisi olarak kabul edilen bu nadir makamın zarif seyri ve incelikli nağmeleri dinleyiciye sunulacak. Konserin ikinci bölümünde, “Aşkın Mızrabı” başlığı altında saz eserleri yer alacak. Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir, enstrümanların büyülü tınılarını sahneye taşıyacak. Hisar Makamında Klâsik Fasıl ve “Aşkın Mızrabı” Saz Eserleri Konseri-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu; 20 Ocak saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM LA TRAVIATA Giuseppe Verdi’nin eşsiz bir hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Francesco Maria Piave’nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın Oğul romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi’nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta’nın melankolisi, Alfredo’nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne seriliyor.

Sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası olan La Traviata, Paris’in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen rolleri ve aşkın özgürleştirici gücünü sorguluyor. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezinde yer alıyor. Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelenecek olan La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor. La Traviata- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 21 Ocak saat 20:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM MİRAS Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenecek olan, her figürde bir ezgi, her harekette bir ritim, her kostümde bir renk sunan “Miras”, sahnede izleyiciyi binlerce yıllık ezgilerin yankısına davet ediyor. Kilimlere işlenen geleneğimizin bütün renklerini geleceğe taşıyan yapımın sanat yönetmenliğini Soner Satı üstleniyor.

Miras-Devlet Halk Dansları Topluluğu; 21 Ocak saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. FINDIKKIRAN Çaykovski’nin besteleri ve Marius Petipa’nın librettosu ile bale tarihinin en sevilen eserleri arasında yer alan Fındıkkıran, yılbaşı atmosferini masalsı dünyasıyla AKM sahnesine taşıyacak. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla birlikte gördüğü rüyaları konu alan ve kuşaklar boyunca ilgiyle izlenen eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Masalsı anlatımı, zengin müziği ve görkemli sahneleriyle bir yılbaşı klasiği olan Fındıkkıran, her yaştan sanatseveri bale dünyasının büyülü atmosferiyle buluşturacak. Mehmet Balkan’ın reji ve koreografisini üstlendiği yapımın orkestra şefliğini ise İbrahim Yazıcı yürütecek. Fındıkkıran-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 22 Ocak saat 20.00’de, 24 Ocak saat 15.00’te AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM AŞK BİTER Mİ? Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı “Aşk Biter mi?” Türk edebiyatının yapıtaşı olmuş pek çok şairin gerçek aşk hikâyelerini anlatıyor. Öyküleri, şiirler ve şarkılarla sahneye taşıyan tiyatro oyunu AKM sahnesinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleriyle hesaplaşırken “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikâyelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi herkesin içine işlemiş, duygularına tercüman olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Etkileyici hikâyesinin yanı sıra Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor. Aşk Biter Mi?; 22 Ocak saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nin 23 Ocak’taki programı Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetiminde gerçekleşecek. Viyolada Denizsu Polat ve kemanda Deniz Yakın’ın solist olarak sahne alacağı konserde; Wolfgang Amadeus Mozart ve Jean Sibelius’un eserleri yer alacak. Konserin ilk bölümünde Mozart’ın Avrupa yolculuklarının ardından şekillenen müzikal dili dinleyiciyle buluşacak. İkinci bölümde ise Sibelius’un İtalya seyahatinden aldığı ilhamla ortaya koyduğu İkinci Senfonisi seslendirilecek. Etkinlik, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın zengin repertuvar anlayışını bir kez daha gözler önüne serecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 23 Ocak Saat 20:00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ "MÜZİĞİN SONSUZ ÇİZGİSİ" DOĞU MÜZİĞİNİN BATI MÜZİĞİ ÜZERİNDEKİ SES HARİTASI AKM sahnesinde dinleyiciyle buluşacak “Müziğin Sonsuz Çizgisi: Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası” başlıklı etkinlik, anlatı ve müziği özgün bir buluşmada bir araya getirecek. Remzi Buharalı’nın anlatımıyla şekillenen konserde, piyanoda İlyas Mirzayev yer alacak. Anlatı ile piyano müziğinin iç içe geçtiği bu özel gece, dinleyicilere disiplinlerarası bir müzik deneyimi sunacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri “Müziğin Sonsuz Çizgisi” Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası; 24 Ocak saat 11:00’de; Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de. MUSA GÖÇMEN SENFOROCK SYMPHONIC ROCK DAY Senfonik ve rock müziğin heyecan dolu buluşması Musa Göçmen SenfoRock Symphonic Rock Day konseri, AKM’de dinleyicilerle buluşacak. Konserde senfonik orkestra, rock solistlerinde oluşan dev bir koro ve Musa Göçmen, yerli ve yabancı efsane rock klasiklerini SenfoRock yorumuyla seslendirecek. Göçmen, Queen’den Metallica’ya, Deep Purple’dan ACDC’ye Cem Karaca’dan Barış Manço eserlerine uzanan unutulmaz bir repertuarla sahnede olacak.

Musa Göçmen SenfoRock Symphonic Rock Day; 24 Ocak saat 21:30 Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM ÂSİTÂNE MEŞKLERİ ÂLEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMED “DOĞUMUNUN 1500. YILINDAÂLEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMED (S.A.V.)” İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, geleneksel hâle gelen “Âsitâne Meşkleri” serisini, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı teşrifinin 1500. yılına özel bir programla sürdürecek. Programda, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) öven ilahiler, M. Fatih Çıtlak’ın sohbeti eşliğinde meşk edilecek ve anlamlarıyla birlikte dinleyicilere aktarılacak. Etkinlik süresince geleneksel meşk anlayışı, musiki ve sohbet birlikteliği içinde sahneye taşınacak. Gece boyunca bir hattat, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek isimlerini canlı olarak meşk edecek. 25 Ocak akşamı düzenlenecek olan Âsitâne Meşkleri’nde, aşk ve meşk kavramları aynı çatı altında buluşacak. Etkinlik, izleyicilere sadece bir dinleti değil, geleneksel sanatların ve manevi mirasın birlikte tecrübe edileceği özel bir buluşma sunacak. Programın postnişinliğini M. Fatih Çıtlak, sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş üstlenecek. Âsitâne Meşkleri Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed “Doğumunun 1500. YılındaÂlemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.V.)”-İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu; 25 Ocak saat: 20:00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.