Fındıkta korkulan olmadı

Karadeniz Bölgesi'nde şubatta etkili olan soğuk hava ve kar, fındık üretiminde "zirai don" riskine karşı endişeye yol açtı. Olumsuz hava koşullarının şu ana kadar fındıkta verim kaybına neden olmadığına dikkat çekilirken, Ordu ve Trabzon'da karlar erimeye, hava sıcaklığı yükselmeye başladı.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz'de son yılların en soğuk ve karlı günlerinin yaşandığını söyledi.

Karın fındıkta olumsuz etkiye sahip olmadığını vurgulayan Ergan, "Bu yılki kar yağışları da herhangi bir sorun teşkil etmemiştir. Fındıkta etkili olan don, genellikle ağaçların yaprak açmasından sonradır. Don, etkisini daha çok dallardaki yapraklar üzerinde göstermektedir" dedi.

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Ergan, şubatta yaşanan soğukların ise mevsim normali sayıldığını aktararak, "Bunu geçmişteki don olaylarıyla karıştırmak, aynı seviyede tutmak doğru değildir çünkü 2004'te yaşanan don olayı 4 Nisan, 2014'teki ise 30 Mart'ta yani bahçelerin yeşerdiği dönemlerde meydana gelmiş ve oldukça da etkili olmuştur" diye konuştu.

Karın bu yıl şubat sonunda etkili olduğunu belirten Ergan, "Bu yıl şubat ayının sonlarına doğru yaşanan bu soğuklarla aynı etkiyi yapacağını söyleyebilmek mümkün değildir ancak bölgemizde soğuklarla birlikte sert esen rüzgarı alan kesimlerde ağaçların az da olsa olumsuz etkilenebileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ergan, Trabzon genelinde olumsuz bir durum olmadığına işaret ederek, "Gelecek yıl rekoltesi ve piyasa fiyatları üzerinde spekülasyonlara sebep olabilecek ileri derecede iddialardan ve henüz yapılmamış tespitlerden bahsetmek de doğru değildir. İşi, önümüzdeki günlere ve de konusunda uzman kişilere bırakmak gerekir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'ndeki 4 dönümlük bahçesinde fındık üreten Sadık Ustaömeroğlu ise "İl genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Az bir şey tedirginlik duyduk ama çok da endişelenmedik. Fındık yeni çiçek açmaya başladı. Mevsiminde yağan bir kardı ve fındık da çiçek açmadığı için zarar görmedi" dedi.