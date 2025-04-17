Giresun Üniversitesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Bulancak Belediyesi işbirliğiyle "Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Bahçelerinde Yenileme ve Rehabilitasyon Çalışmaları Projesi" hayata geçirildi. Geçen yıl çalışmalarına başlanan proje çerçevesinde modern tarım tekniklerine göre Bulancak ilçesinde kurulacak bahçede, rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra fındıkla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümlerine yönelik araştırmalar yapılacak. Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, projenin Bulancak ilçesinde bir hayırsever tarafından bağışlanan 5 dönümlük arazi üzerinde uygulanacağını söyledi.

Proje kapsamında oluşturulacak örnek bahçede yapacakları çalışmalara değinen Turan, şöyle devam etti: "Burada modern bir bahçe kuracağız. Öncelikle yaşlanmış bahçeyi sökeceğiz. Eğilimli olan yerlerde teraslama yapacağız. Daha sonra modern tekniklere göre tek dal, çift dal dikim gibi çeşitli dikim sistemleri uygulayacağız. Yabancı otlarla mücadele araştırmaları yapacağız. Damla sulama sistemi kuracağız. Son derece modern, tüm modern tarım tekniklerinin uygulanacağı bir bahçe oluşturmayı planlıyoruz."