Don olayından önce bazı kahverengi kokarcaların kışlaklardan çıktığını ve bu kokarcaların don olayından zarar görmüş olabileceğini ifade eden Serdar, şunları kaydetti: "Bitki koruma uzmanı arkadaşlarla görüştük. Onlar, uykudan uyanmış olan kokarcaların büyük ölçüde zarar görebileceğini belirtti ancak bunu denemeler ya da sayımlarla ortaya koymak gerekiyor. Yine de bu durum bizi rehavete sürüklememeli. 'Soğuk oldu, artık kışlak ilaçlamasına gerek yok' demeyelim. Lütfen kışlaklarımızı ilaçlamaya devam edelim. Bir yandan kışlak ilaçlaması yapılırken, diğer yandan tuzaklarla kışlaklardan çıkan kokarcaların yok edilmesi için bitki koruma hocalarımızın tavsiyelerine uymalıyız. Dolayısıyla kahverengi kokarcayla mücadeleye devam etmeliyiz."