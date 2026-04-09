        Finike-Kumluca yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Finike-Kumluca yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Antalya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Finike-Kumluca kara yolu üzerinde meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Antalya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Finike-Kumluca kara yolu üzerinde meydana geldi.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, aynı güzergahta seyreden ile araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazaya karışan araçlardaki Ahmet Demir (63) ağır yaralanırken, Mikail Tunç (21), Süleyman Ünver (46), Ferit Şahin (24), Mehmet Can Öztürk (16) ve Eray Karademir (23) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. 1 kişi hayatını kaybettiaracın arka koltuğunda oturan ve ağır yaralanan 63 yaşındaki Ahmet Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Demir, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        Hayatını kaybeden Ahmet Demir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in cenazesi savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve oğlu tarafından teslim alınırken, toprağa verilmek üzere havayolu ile memleketi Mersin'e götürüldü.

