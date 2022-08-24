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Finlandiya Başbakanı Marin özür diledi, gözyaşlarını tutamadı

Parti videoları gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin özür diledi. Marin, konuşma yaptığı sırada ise gözyaşlarını tutamadı.

Finlandiya Başbakanı Marin özür diledi, gözyaşlarını tutamadı
Marin özür diledi, gözyaşlarını tutamadı
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HABERTURK.COM

PoliticoPolitico sitesinin Finlandiya gazetesi Iltalehti'yeIltalehti'ye dayandırdığı habere göre, sosyal medyada yayımlanan videolarda Başbakan MarinMarin, milletvekili IlmariIlmari NurminenNurminen ve medya sunucusu TinniTinni WikströmWikström dahil Finli ünlü simalarla eğlenirken görülmüştü.

Sızdırılan görüntülerde, Başbakan Marin'inMarin'in arkadaşlarıyla dans edip şarkılar söylerken görülmüştü.

Ardından ise geçtiğimiz gün Finlandiya Başbakanı'nın resmi yazlık evinde öpüşen ve üstsüz poz veren iki kadının fotoğrafının yayınlanmıştı.

"BEN DE BİR İNSANIM"

Görüntülerin ardından Başbakan SannaSanna MarinMarin, bahsedilen kişilere ait görüntünün resmi konutunun banyosunda çekildiğini doğruladı. MarinMarin "Bence o fotoğraf uygun değildi ve bunun için özür dilerim" dedi. Açıklaması sırasında gözleri dolan MarinMarin "Ben de bir insanım, aynı zamanda bir başbakan olsam da bir insanım. Davranış biçimimi değiştirmeyeceğim. Tabii ki dikkatli olmalıyım... çünkü hükümeti, ülkemi temsil ediyorum. Ama ben yine de ben de insanım" dedi.

MarinMarin geçtiğimiz günlerde partide yasadışı madde kullanımıyla ilgili spekülasyonlara son vermek için uyuşturucu testi yaptrmışyaptrmış ve test sonucu negatif çıkmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ÜLKEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

Başbakan Marin'inMarin'in milletvekili IlmariIlmari NurminenNurminen ve medya sunucusu TinniTinni WikströmWikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı. Marin'inMarin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili MikkoMikko Karna, görüntüler üzerine TwitterTwitter hesabında, Marin'iMarin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'iMarin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken, diğerleri bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

MarinMarin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.

DÜNYANIN EN GENÇ BAŞBAKANI OLMUŞTU

2019'un Aralık ayında Finlandiya'da hükümet ortaklarının desteğini kaybetmesi nedeniyle Başbakan AnttiAntti Rinne'ninRinne'nin istifa etmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SDP) SannaSanna Marin'iMarin'i yeni kurulacak hükümetin başbakanı olmuştu.

Yeni hükümetin kurulup cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından o dönem 34 yaşında MarinMarin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı OleksiyOleksiy Honçaruk'uHonçaruk'u geride bırakmıştı.

* Haberin görselleri AssociatedAssociated PressPress ve İHA'danİHA'dan servis edilmiştir.

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