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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den dans videoları hakkındaki soruya sert tepki

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avustralya ziyareti sırasında bir tv kanalına da konuk oldu. Marin, sunucu Sarah Ferguson'ın dans videolarına ilişkin sorusuna ise sert tepki gösterdi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den dans videoları hakkındaki soruya sert tepki
Marin'den dans videoları hakkındaki soruya tepki
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HABERTURK.COM

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi temaslar kapsamında Avustralya'ya ziyarette bulundu. Marin, ziyareti kapsamında ülke televizyonlarına da konuk olarak katıldı. O programlardan biri de ABC kanalındaki Sarah Ferguson'ın programıydı.

Ferguson programında, Marin'in dans videolarını kendisine sorunca Finlandiya Başbakanı'nın sert tepkisi ile karşılaştı.

Ferguson yayında dans videolarını hatırlatarak "Bu videolara tepkileri nasıl açıklarsınız? O dönem videoya pek çok kişi öfkelendi" diye sordu. Bunun üzerine Marin "Öfkelenmek?" diye cevapladı.

"POLİTİKACILAR DA BİRER İNSAN"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Bunun üzerine Ferguson Marin'e "Bir başbakanın bunu yapmasının uygun olup olmadığına dair aldığınız tepkiler" diyerek sorusunu tekrarladı.

Marin ise gerilerek "Aslında ortada öfke yoktu. Daha çok gazeteciler ve medyanın görüntüleri çılgınlık haline getirmesi söz konusuydu. İnsanlar destekleyiciydi. Beni sokaklarda durduruyor ve 'dansa devam et' diyorlardı. Bu olayın bir gösteriye dönmesinin tek sebebi belki de medyanın kendi perspektifinden bunu ilginç bulmasıydı. Biz politikacılar aynı zamanda birer insanız. Ben 37 yaşındayım ve hala fazlasıyla gencim. Yaşıma uygun davranmak istiyorum. Arkadaşlarımla buluşacağım, dans edicem, çok zamanım olmasa bile eğer boş vaktim varsa dışarı çıkacağım. Tatil döneminde yaz sezonunda bir olaydı. Bence politikacıların normal insanlar olduğunu kabul etmek önemli. Hala bunu çok korkunç bir olay olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

MARIN İLE ARDERN'E SORU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ve Finlandiya Başbakanı Marin geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin "Pek çok insan, ikinizin sırf yaş olarak ve pek çok ortak şeyiniz olduğu için mi görüştüğünüzü merak ediyor" sorusuna tepki göstermişti.

Ardern, "Acaba hiç kimse Barack Obama ve John Key'e benzer yaşta oldukları için görüşüp görüşmediklerini sordu mu merak ediyorum. Elbette siyasette daha fazla erkek oranı mevcut, bu bir gerçek. Çünkü iki kadının tanışmasının nedeni sadece cinsiyetleri değil" yanıtını vermişti.

Sanna Marin ise, ülkenin artan ticari bağlarına vurgu yaparak, "Başbakan olduğumuz için buluşuyoruz" yanıtını vermişti.

MARIN'İN DANS VİDEOLARI

Başbakan Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar Ağustos ayında sosyal medyada yayımlanmıştı.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken, diğerleri bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Başbakan Sanna Marin'in uyuşturucu testinin sonucunun ise negatif çıkmıştı.

DÜNYANIN EN GENÇ BAŞBAKANI OLMUŞTU

2019'un Aralık ayında Finlandiya'da hükümet ortaklarının desteğini kaybetmesi nedeniyle Başbakan Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SDP) Sanna Marin'i yeni kurulacak hükümetin başbakanı olmuştu.

Yeni hükümetin kurulup cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından o dönem 34 yaşında Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk'u geride bırakmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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