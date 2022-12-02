Marin'den dans videoları hakkındaki soruya tepki

Ferguson yayında dans videolarını hatırlatarak "Bu videolara tepkileri nasıl açıklarsınız? O dönem videoya pek çok kişi öfkelendi" diye sordu. Bunun üzerine Marin "Öfkelenmek?" diye cevapladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi temaslar kapsamında Avustralya'ya ziyarette bulundu. Marin, ziyareti kapsamında ülke televizyonlarına da konuk olarak katıldı. O programlardan biri de ABC kanalındaki Sarah Ferguson'ın programıydı.

Marin ise gerilerek "Aslında ortada öfke yoktu. Daha çok gazeteciler ve medyanın görüntüleri çılgınlık haline getirmesi söz konusuydu. İnsanlar destekleyiciydi. Beni sokaklarda durduruyor ve 'dansa devam et' diyorlardı. Bu olayın bir gösteriye dönmesinin tek sebebi belki de medyanın kendi perspektifinden bunu ilginç bulmasıydı. Biz politikacılar aynı zamanda birer insanız. Ben 37 yaşındayım ve hala fazlasıyla gencim. Yaşıma uygun davranmak istiyorum. Arkadaşlarımla buluşacağım, dans edicem, çok zamanım olmasa bile eğer boş vaktim varsa dışarı çıkacağım. Tatil döneminde yaz sezonunda bir olaydı. Bence politikacıların normal insanlar olduğunu kabul etmek önemli. Hala bunu çok korkunç bir olay olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Ferguson Marin'e "Bir başbakanın bunu yapmasının uygun olup olmadığına dair aldığınız tepkiler" diyerek sorusunu tekrarladı.

MARIN İLE ARDERN'E SORU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görsel: Associated Press

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ve Finlandiya Başbakanı Marin geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin "Pek çok insan, ikinizin sırf yaş olarak ve pek çok ortak şeyiniz olduğu için mi görüştüğünüzü merak ediyor" sorusuna tepki göstermişti.

Ardern, "Acaba hiç kimse Barack Obama ve John Key'e benzer yaşta oldukları için görüşüp görüşmediklerini sordu mu merak ediyorum. Elbette siyasette daha fazla erkek oranı mevcut, bu bir gerçek. Çünkü iki kadının tanışmasının nedeni sadece cinsiyetleri değil" yanıtını vermişti.

Sanna Marin ise, ülkenin artan ticari bağlarına vurgu yaparak, "Başbakan olduğumuz için buluşuyoruz" yanıtını vermişti.