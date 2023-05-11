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Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

Finlandiya'da 2 Nisan'da seçimleri kaybeden Başbakan Sanna Marin'in boşanma kararı ülke gündemine oturdu. Yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici olarak görevini sürdüren Marin, sosyal medya hesabından eşi Markus Raikkonen ile ortak bir şekilde boşanma kararı aldıklarını duyurdu

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  • Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

    Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri üçüncü sırada tamamlayarak Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo'ya başbakanlık yolunun açılmasına neden olan mevcut Başbakan Sanna Marin ve eşi Markus Raikkonen'in boşanma kararı, ülke gündemini meşgul ediyor.

     

     
  • Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

    Finlandiya medyasında, Marin ve Raikkonen'in ortak kararını duyurduğu Instagram paylaşımı, "en çok okunan haberler" arasında yer alıyor. Ortak paylaşımda, "Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl ve sevgili kızımız için minnettarız. En iyi arkadaşlar olarak kalacağız." ifadesine yer verildi.

     
  • Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

    Marin ve Raikkonen, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ederek, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını belirtti.

     

     
  • Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

    MARIN, GEÇİCİ OLARAK GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

    Finlandiya'nın Başbakanı olarak 2019'da göreve başlayan Marin, yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici olarak görevini sürdürüyor.

     
  • Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

     Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy almıştı.

     
  • Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

    Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için önceliğe sahip. Ülkeyi yönetmek için 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille koalisyon oluşması gerekiyor.

     

     
  • Finlandiya'da seçimleri kaybeden Sanna Marin'in boşanma kararı, ülke gündeminde

    2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.
    Geçen ayki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile koalisyon görüşmelerini sürdürüyor.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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