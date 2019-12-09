Ulaştırma Bakanı, en genç başbakan oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Finlandiya, dünyanın en genç başbakanını seçti

Finlandiya'da eski başbakan Antti Rinne'nin istifası sonrası yapılan genel kurulda başbakanlık koltuğuna 34 yaşındaki Ulaştırma Bakanı Sanna Marin oturdu. Böylece Sarin dünya tarihinin en genç başbakanı olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma Bakanı, en genç başbakan oldu
HABERTURK.COM

Finlandiya'da eski başbakan Antti Rinne'nin 3 Aralık'ta istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa 34 yaşındaki Sanna Marin seçildi.

Marin, Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) genel kurulunda rakibi Antti Lindtman’ın aldığı 29 oya karşı 32 oyla ülke tarihinin en geç başbakanı oldu.

Başbakan Marin, 2 dönemdir Tampera milletvekili olarak parlamentoda görev alırken Haziran ayından bu yana Antti Rinne hükümetinde Ulaşım ve İletişim Bakanı görevini yürütüyordu.

1985 doğumlu Marin siyaset hayatına, 27 yaşında seçildiği Tampere Şehir Konseyi üyeliğiyle adım atmıştı.

ÇEVRECİ POLİTİKALARI DESTEKLİYOR

Yeni başbakan Marin'in çevre ve doğanın korunması, fosil yakıt kullanan araçların yasaklanması yönünde çalışmaları bulunuyor.

Genç Başbakan aynı zamanda, Finlandiya’nın NATO üyeliğine de sert muhalefetiyle tanınıyor.

HEDEFİ GÜVEN SAĞLAMAK

Marin başbakan seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında, “Hiçbir zaman yaşım ya da cinsiyetim hakkında düşünmedim. Siyasete girme sebeplerimi ve seçmenin güvenini almış olmamı göz önünde bulunduruyorum. Güveni tekrar inşa etmek için yapacak çok işimiz var" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Star Wars sağlığınız için 'tehlikeli' olabilir
DÜNYADisney'den Star Wars için uyarı
Yeni Zelanda'da yanardağ faciası: Onlarca turist patlayan kraterdeydi
DÜNYATuristlerin gezdiği yanardağ patladı
Kolombiya'da 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler
DÜNYAKolombiya'da 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
DÜNYAAkdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da fabrikada yangını! 43 ölü, 50 yaralı
DÜNYAHindistan'da fabrikada yangını!
SpaceX'in "süper fare"li kargosu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
DÜNYASpaceX'in kargosu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore lideri düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok
DÜNYATrump tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok
Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Koreli kadınlara cinsel istismar iddialarını doğruladı
DÜNYAJaponya, kadınlara cinsel istismar iddialarını ...
SON DAKİKA NOBEL BOYKOT! Kosova'dan büyük tepki! Nobel'e boykot!
DÜNYAKosova'dan Nobel'e boykot kararı!
Normandiya Formatı başlıyor! Zelenskiy ve Putin ilk kez bir araya gelecek
DÜNYAZelenskiy ve Putin ilk kez bir araya gelecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X