Ulaştırma Bakanı, en genç başbakan oldu

HABERTURK.COM

Finlandiya'da eski başbakan Antti Rinne'nin 3 Aralık'ta istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa 34 yaşındaki Sanna Marin seçildi.

Marin, Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) genel kurulunda rakibi Antti Lindtman’ın aldığı 29 oya karşı 32 oyla ülke tarihinin en geç başbakanı oldu.

Başbakan Marin, 2 dönemdir Tampera milletvekili olarak parlamentoda görev alırken Haziran ayından bu yana Antti Rinne hükümetinde Ulaşım ve İletişim Bakanı görevini yürütüyordu.

1985 doğumlu Marin siyaset hayatına, 27 yaşında seçildiği Tampere Şehir Konseyi üyeliğiyle adım atmıştı.

ÇEVRECİ POLİTİKALARI DESTEKLİYOR

Yeni başbakan Marin'in çevre ve doğanın korunması, fosil yakıt kullanan araçların yasaklanması yönünde çalışmaları bulunuyor.

Genç Başbakan aynı zamanda, Finlandiya’nın NATO üyeliğine de sert muhalefetiyle tanınıyor.

HEDEFİ GÜVEN SAĞLAMAK

Marin başbakan seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında, “Hiçbir zaman yaşım ya da cinsiyetim hakkında düşünmedim. Siyasete girme sebeplerimi ve seçmenin güvenini almış olmamı göz önünde bulunduruyorum. Güveni tekrar inşa etmek için yapacak çok işimiz var" dedi.