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Finlandiya Rusya sınırında duvar inşa etmeye başladı

Finlandiya, sınır güvenliğini arttırmak amacıyla Rusya ile olan sınırına 200 km uzunluğunda bir duvar inşa etmeye başladı.

Finlandiya Rusya sınırında duvar inşa etmeye başladı
BBC TÜRKÇE
Finlandiya sınırıFİNLANDİYA SINIR MUHAFIZLARI

Finlandiya, sınır güvenliğini arttırmak amacıyla Rusya ile olan sınırına 200 km uzunluğunda bir duvar inşa etmeye başladı.

Sınır Muhafızları duvarın 3 metre yüksekliğinde olacağını ve üzerinde dikenli teller bulunacağını açıkladı.

Finlandiya 1,340 km ile Rusya ile en uzun Avrupa Birliği sınırını paylaşıyor. Şu anda sınırda hafif ahşap çitler bulunuyor.

Finlandiya, Ukrayna'da savaşmak üzere askere gitmekten kaçan Rusların sayısındaki artış nedeniyle duvar inşa etmeye karar verdi.

Finlandiya Parlamentosu, ülkenin NATO ittifakına üyelik teklifini hızlandıracak bir yasa tasarısını Salı günü görüşmeye başladı ve Çarşamba günü bir oylama yapılması bekleniyor.

Imatra sınır kapısındaki duvar çalışmaları ormanların temizlenmesiyle başlarken, yeni yol ve duvar inşaatına Mart ayında başlanması planlanıyor.

Duvarın belirli bölümlerine gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörler yerleştirilecek.

Sınır Muhafızları'na göre, Imatra'daki 3 km.'lik pilot projenin Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Finlandiya Temmuz ayında Sınır Muhafızları Yasasında yeni değişiklikler yaparak daha güçlü bir duvar inşa edilmesine izin verdi. Mevcut ahşap çitler çiftlik hayvanlarının sınırı geçmesini önlemek için kullanılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Finlandiya doğu sınırını güçlendirmeye çalışıyor.

Eylül ayında, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşacak yedek askerler için seferberlik emri vermesinin ardından çok sayıda Rus Finlandiya'ya kaçmaya başladı.

Rusya'nın geçen yıl 24 Şubat'taki işgalinin ardından, Finlandiya ve İsveç yıllarca sürdürdükleri tarafsızlığı sonlandırıp NATO'ya katılmaya karar verdiler.

ABD ve Kanada'nın yanı sıra 28 Avrupa ülkesinden oluşan NATO'da Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkeler iki İskandinav ülkesinin katılımına onay verdi.

Finlandiya hükümeti Nisan ayı başında yapılacak seçimlerden önce üyelik başvurusunu sonuca ulaştırmak istiyor.

Türkiye, Ocak ayında Stockholm’de gerçekleşen Kuran yakma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan protesto eylemlerinden sonra bu iki ülkeyle yürütülen görüşmelerin süresiz askıya alındığını açıklamıştı.

Pazartesi günü açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkeyle yeni toplantının 9 Mart'ta Brüksel'de yapılacağını söyledi; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye belli taahhütleri olduğunu belirterek "Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi.

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