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Finlandiyalı iş insanı hız sınırını aştı: 121 bin euro trafik cezası kesildi

Finlandiyalı iş insanı Wiklof, 50 kilometrelik hız sınırı bulunan yolda 82 kilometre hızla gittiği için binlerce euroluk para cezası aldı. Finlandiya basınında yer alan haberlerde, bu tip cezaların suçlunun gelirine göre hesaplandığı belirtildi

Finlandiyalı iş insanı hız sınırını aştı: 121 bin euro trafik cezası kesildi
AA

Finlandiyalı iş insanı Anders Wiklof'a, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda arabasıyla 82 kilometre hızla gittiği için yaklaşık 121 bin euro trafik cezası yazıldı.

Finlandiya'da yayımlanan Nya Aaland gazetesinin haberine göre, benzer cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için Wiklof'a 121 bin euro ceza kesildi.

"BU KONUDA GERÇEKTEN PİŞMANIM"

Baltık Denizi'nde Finlandiya'ya bağlı özerk bir bölge olan Aaland Adaları'nda ikamet eden Wiklof'un "Bu konuda gerçekten pişmanım" dediği ifade edildi.

Nya Aaland'ın haberine göre, Wiklof, 3 Haziran'da polis tarafından durdurulup ceza kesildiğinde saatte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda 82 kilometre hızla gidiyordu.

Para cezasının yanı sıra Wiklof'un ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu.

Wiklof, 2018'de 63 bin 680 euro para cezasına çarptırılmış ve 2013'te de 95 bin euro ödemek zorunda kalmıştı.

Aaland doğumlu olan Wiklof, lojistik, helikopter hizmetleri, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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