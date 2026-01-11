Habertürk
        Fiorentina: 1 - Milan: 1 | MAÇ SONUCU

        Fiorentina: 1 - Milan: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yla 1-1 berabere kaldı. 90. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle beraberliği kurtaran Milan, haftayı 40 puanla tamamladı. Fiorentina ise puanını 14'e çıkardı.

        Giriş: 11.01.2026 - 19:23 Güncelleme: 11.01.2026 - 19:23
        Milan, 90. dakikada beraberliğe razı oldu!
        Milan, İtalya Serie A'nın 20. haftasında Fiorentina'ya konuk oldu. Artemio Franchi'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Fiorentina'da teknik direktör Paolo Vanoli, 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribünlere gönderildi.

        Ev sahibi ekip 66. dakikada Pietro Comuzzo'nun golüyle öne geçti.

        74. dakikada oyuna giren Christopher Nkunku, 90. dakikada beraberlik golünü attı.

        Bu sonucun ardından Milan, 19 maçta 40 puana yükseldi ve 1 maçı eksik Inter'in 2 puan arkasında kaldı. Fiorentina ise 20 maçta 14 puanla küme düşme hattından çıkamadı.

        Milan, gelecek hafta Como deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Bologna'nın konuğu olacak.

        Yolda mahsur kalan sürücünün yardımına Off-Road ekibi yetişti

         Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü Macera Off-Road ekibinin yardımıyla kurtarıldı.

