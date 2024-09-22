Fiorentina: 2 - Lazio: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Fiorentina sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Fiorentina ile Lazio kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Lazio'nun golünü 41. dakikada Mario Gila kaydederken; Fiorentina'ya galibiyeti getiren goller ise 49 (p) ve 90'da (p) Albert Gudmundsson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fiorentina ligde ilk galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Lazio ise 7 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Fiorentina deplasmanda Empoli'ye konuk olacak. Lazio ise Torino deplasmanında sahne alacak.