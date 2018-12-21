Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.



BİRİ MOTORSİKLETLE KAÇTI DİĞERLERİ ATEŞ AÇTI



A.A'nın haberine göre, hareket halindeki en az 5 terörist, drone ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı. İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist drona ateş açmaya başladı.

Bu görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı öncesi, teröristlerin yaşadığı tedirginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

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