Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu bugün ölümünün 5. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Henüz 24 yaşındayken İzmir Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. İşte Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...
FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991'de Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları temsilciliği yapan Çakıroğlu, Edebiyat Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin saldırısında bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı.
Mahkeme heyeti, sanık Nurullah Semo'nun tutukluluğunun devamına ve olay yeri görüntülerinin yeniden incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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