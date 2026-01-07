Fırat’ın yakınları ekibe saldırdı

İlk olarak yayına çıkacaklarını söyleyip kayıp Enes’i bulma konusunda Didem Arslan Yılmaz’a söz veren Selenay ve Suna, canlı yayın için stüdyoya gelmelerine rağmen yayına çıkmaktan vazgeçerek stüdyoya girmeden kaçtı.

Ardından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, suçlanan Fırat’ı Gebze’de bir kasaptan çıkarken görüntülediklerini duyurdu. Ekip kasabın önünden yayın yaparken polis ekipleri de olay yerine geldi.

MUHABİR VE KAMERAMANA SALDIRI

Didem Arslan Yılmaz, Tuzla Emniyet Müdürlüğü’ne canlı yayında ihbarda bulunarak, ekibinin canına zarar gelmesi hâlinde Fırat Çağın ve ailesinin sorumlu olduğunu ifade etti.

KAYIP ENES’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Programda Didem Arslan Yılmaz, 37 gündür kayıp olan Enes’in polis ifadesine ulaştıklarını açıkladı.

İfadede Enes’in kan donduran sözleri ortaya çıktı.

Yılmaz, Enes’in can güvenliğinden endişe ettiğini, Selenay ve Suna’nın da Fırat’tan korktukları için Fırat’ı koruduklarını öne sürdü.