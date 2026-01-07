Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Fırat’ın yakınları ekibe saldırdı

        Fırat’ın yakınları ekibe saldırdı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün sıcak dakikalar yaşandı

        Giriş: 07.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 07.01.2026 - 21:02
        Fırat'ın yakınları ekibe saldırdı
        İlk olarak yayına çıkacaklarını söyleyip kayıp Enes’i bulma konusunda Didem Arslan Yılmaz’a söz veren Selenay ve Suna, canlı yayın için stüdyoya gelmelerine rağmen yayına çıkmaktan vazgeçerek stüdyoya girmeden kaçtı.

        Ardından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, suçlanan Fırat’ı Gebze’de bir kasaptan çıkarken görüntülediklerini duyurdu. Ekip kasabın önünden yayın yaparken polis ekipleri de olay yerine geldi.

        MUHABİR VE KAMERAMANA SALDIRI

        Didem Arslan Yılmaz, Tuzla Emniyet Müdürlüğü’ne canlı yayında ihbarda bulunarak, ekibinin canına zarar gelmesi hâlinde Fırat Çağın ve ailesinin sorumlu olduğunu ifade etti.

        KAYIP ENES’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Programda Didem Arslan Yılmaz, 37 gündür kayıp olan Enes’in polis ifadesine ulaştıklarını açıkladı.

        İfadede Enes’in kan donduran sözleri ortaya çıktı.

        Yılmaz, Enes’in can güvenliğinden endişe ettiğini, Selenay ve Suna’nın da Fırat’tan korktukları için Fırat’ı koruduklarını öne sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!

        İstanbul'un farklı semtlerinde hırsızlık yapan iki 'suç makinesi' kadın hırsız yakalandı. Semte göre kılıktan kılığa girerek hırsızlık yapan şüpheli Eda P.'nin 127, diğer şüpheli kadın Asya T.'nin ise 92 suç kaydı olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmalarda, iki azılı kadının olay anlarına ait görüntüleri de ortaya çıktı

