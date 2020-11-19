Pastane ve lokantalarda yediklerinizi aratmayacak bir tarifle sizlerleyiz. Sütlacın fırında yapılan şekli zor gibi görünüyor olsa da aslında oldukça basit! Peki fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte fırın sütlaç tarifi...

FIRIN SÜTLAÇ MALZEMELERİ

1 lt. süt

40 gr. pirinç

1 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yumurta sarısı

100 gr. toz şeker

1 paket vanilya

FIRIN SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, iyice haşlayarak süzün. Yarım bardak suda buğday nişastasını eritin. Kaynayan 1 lt. süt içine; şekeri, haşlanmış pirinçleri, çırpılmış yumurta sarılarını katarak bir taşım daha kaynatın. 1-2 taşım kaynattıktan sonra vanilyayı ekleyin. Şekerin, tencere dibine yapışmaması için eriyene kadar devamlı karıştırın. Sütlacın kıvamı tahinden biraz daha cıvık olacak bir hal alınca altını kapatın. Sulandırılmış nişastayı da kattıktan sonra, nişastanın şişmesi için, az bir zaman hafifçe kaynatın. Sütlacınızı fırına dayanıklı kaselere paylaştırın ve 200 derece ısıtılmış fırının üst katına yerleştirin. (Fırın tepsisinin içinde kaselerin yarısına gelecek şekilde su bulunmalıdır.) Sütlacın üstü kızarınca fırından alıp, soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına kaldırın.

Afiyet olsun...