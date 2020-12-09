Fırında Alabalık Tarifi, Nasıl Yapılır?

Belki hafta sonu keyfini balık ile çıkarmak istersiniz, tarifsiz alternatifsiz kalmayın. Taptaze alabalıkları bu tarif ile yapmanızı öneririm. Yapılışı da oldukça pratik ve lezzetli olan fırında alabalıklarınız piştiğinde yanına salata ile güzel bir menü yaptınız bile.

Fırında Alabalık İçin Malzemeler:

Kişi sayısına göre alabalık

1 adet domates

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Kekik

Pul biber

Fırında Alabalık Yapılışı:

Domates ,soğan ,sarımsak küçük küçük kesilir.

Karabiber tuz kekik zeytinyağı ile harmanlanır.

Borcama konulur.

Üzerine temizlenip yıkanmış balıklar dizilir.

Her balığın içine ve üzerine de tuz serpilir.

Balıkların üzerine karabiber ve pul biber serpilir.

Her balığın üzerine, 1,5 çay kaşığı kadar tereyağı koyulur.

200 derecede üzeri açık olarak pişirilir.

Suyunu çekip, balıklar kızarana kadar pişirilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Balıkları fırına vermeden önce yıkadığınız zaman iyice süzülmelerini sağlayın.

Böylece daha lezzetli olur.

Balıkları fansız programda daha uzun sürede pişirerek, balık etlerinin marinasyonla daha lezzetli olmasını sağlarsınız.