Fırında Makarna Tarifi: Beşamel Soslu Fırın Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Fırında makarna tarifi, pratikliği ve doyurucu yapısıyla ev mutfaklarında sıkça tercih ediliyor. Beşamel soslu fırında makarna tarifi, yumuşak makarna dokusu ve üzeri kızaran peynir katmanıyla klasikleşmiş lezzetler arasında yer alıyor. Fırında makarna nasıl yapılır sorusu, özellikle ilk kez deneyecek olanlar tarafından araştırılıyor. Doğru ölçülerle hazırlanan beşamel sos, tarifin lezzetini doğrudan etkiliyor. Beşamel soslu fırında makarna yapımı, temel malzemelerle kolayca yapılabiliyor. İşte, Fırında makarna tarifi ve beşamel soslu fırın makarna malzemeleri…
Günlük yemek planlarında öne çıkan Fırında makarna tarifi, bu yönüyle birçok mutfakta kurtarıcı yemek olarak görülüyor. Haşlanan makarna beşamel sosla buluşuyor ve fırında kısa sürede pişiyor. Fırında makarna nasıl yapılır diye merak edenler için en önemli adım, makarnayı diri kalacak şekilde haşlamak oluyor. Beşamel sosun kıvamı ve kullanılan peynir miktarı, yemeğin fırından çıktıktan sonraki dokusunu belirliyor. Beşamel soslu fırında makarna tarifi, hem günlük sofralarda hem de misafir masalarında rahatlıkla yer buluyor.
FIRINDA MAKARNA MALZEMELERİ
Fırında makarna malzemeleri ölçülü hazırlandığında tarif daha dengeli bir sonuç veriyor. Beşamel soslu fırında makarna tarifi için kullanılan malzemeler şöyle sıralanıyor:
Beşamel sos için:
Üzeri için:
İsteğe bağlı olarak beşamel sosun içine yarım çay kaşığı muskat rendesi ekleniyor. Bu ölçülerle hazırlanan fırında makarna malzemeleri, sosun makarnaya eşit şekilde dağılmasını sağlıyor.
FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?
Fırında makarna nasıl yapılır sorusu, birkaç temel adımla netleşiyor. Öncelikle 2 litre su tencereye alınıyor ve kaynamaya bırakılıyor. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz ekleniyor. Ardından 500 gram fırın makarnası suya ilave ediliyor. Makarna, paket üzerinde yazan süreden yaklaşık 2 dakika daha az haşlanıyor ve diri kalacak şekilde süzülüyor.
Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağı eritiliyor. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekleniyor ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılıyor. Daha sonra 2 su bardağı süt yavaş yavaş ilave ediliyor. Karışım sürekli karıştırılarak pürüzsüz bir kıvam elde ediliyor. Sos kaynamaya başladığında 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekleniyor.
BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA TARİFİ
Beşamel soslu fırında makarna tarifi, makarna ve sosun dengeli şekilde birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Haşlanan makarna, hazırlanan beşamel sosun içine alınıyor ve iyice karıştırılıyor. Fırın kabı hafifçe yağlanıyor. Makarnalı karışım kaba aktarılıyor ve üzeri düzeltiliyor. Son olarak 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri eşit şekilde serpiliyor.
Hazırlanan fırında makarna, önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriliyor. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişiyor. Peynir katmanı altın sarısı renk aldığında yemek servise hazır hale geliyor.
BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA YAPIMI
Beşamel soslu fırında makarna yapımı sırasında sosun kıvamı büyük önem taşıyor. Çok koyu sos makarnayı kurutuyor, çok sıvı sos ise yemeğin dağılmasına neden oluyor. Fırından çıkan makarna 5 dakika dinlendiriliyor. Ardından dilimlenerek servis ediliyor. Yanında yoğurt veya mevsim salatası ile birlikte sunulduğunda dengeli bir öğün ortaya çıkıyor. Beşamel soslu fırında makarna yapımı, ölçülere sadık kalındığında hem lezzet hem de görüntü açısından tatmin edici bir sonuç veriyor.