Günlük yemek planlarında öne çıkan Fırında makarna tarifi, bu yönüyle birçok mutfakta kurtarıcı yemek olarak görülüyor. Haşlanan makarna beşamel sosla buluşuyor ve fırında kısa sürede pişiyor. Fırında makarna nasıl yapılır diye merak edenler için en önemli adım, makarnayı diri kalacak şekilde haşlamak oluyor. Beşamel sosun kıvamı ve kullanılan peynir miktarı, yemeğin fırından çıktıktan sonraki dokusunu belirliyor. Beşamel soslu fırında makarna tarifi, hem günlük sofralarda hem de misafir masalarında rahatlıkla yer buluyor.

FIRINDA MAKARNA MALZEMELERİ

Fırında makarna malzemeleri ölçülü hazırlandığında tarif daha dengeli bir sonuç veriyor. Beşamel soslu fırında makarna tarifi için kullanılan malzemeler şöyle sıralanıyor:

1 paket 500 gram fırın makarnası

2 litre su

1 yemek kaşığı tuz

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt (400 ml)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

İsteğe bağlı olarak beşamel sosun içine yarım çay kaşığı muskat rendesi ekleniyor. Bu ölçülerle hazırlanan fırında makarna malzemeleri, sosun makarnaya eşit şekilde dağılmasını sağlıyor.

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR? Fırında makarna nasıl yapılır sorusu, birkaç temel adımla netleşiyor. Öncelikle 2 litre su tencereye alınıyor ve kaynamaya bırakılıyor. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz ekleniyor. Ardından 500 gram fırın makarnası suya ilave ediliyor. Makarna, paket üzerinde yazan süreden yaklaşık 2 dakika daha az haşlanıyor ve diri kalacak şekilde süzülüyor. Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağı eritiliyor. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekleniyor ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılıyor. Daha sonra 2 su bardağı süt yavaş yavaş ilave ediliyor. Karışım sürekli karıştırılarak pürüzsüz bir kıvam elde ediliyor. Sos kaynamaya başladığında 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekleniyor. BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA TARİFİ Beşamel soslu fırında makarna tarifi, makarna ve sosun dengeli şekilde birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Haşlanan makarna, hazırlanan beşamel sosun içine alınıyor ve iyice karıştırılıyor. Fırın kabı hafifçe yağlanıyor. Makarnalı karışım kaba aktarılıyor ve üzeri düzeltiliyor. Son olarak 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri eşit şekilde serpiliyor.