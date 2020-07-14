Fırında makarna tarifinin güzel olması sosun oranını doğru tutmaktan geçer. Yetişkinler ve çocuklar için vazgeçilmez ayrı bir tat olan fırında makarnamızı yapmaya başlayalım.
Fırında makarna için gereken malzemeler:
- 1 paket orta kalınlıkta çubuk makarna
- 5 bardak su
- 2 su bardağı süt
- 1 adet orta boy soğan
- 3/4 kahve fincanı un
- 3 adet domates
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 4 yumurta
- 1 buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri
- Yeteri kadar tuz
Fırında makarna yapılışı:
- 5 bardak su ve yeteri kadar tuz konulan bir tencere kaynamaya bırakılır.
- Makarnalarımız çok fazla haşlanmadan pişirilir.
- Makarnalar pişince ateşten alınır ve süzülür.
- Sosu için başka bir tencereye 2,5 çorba kaşığı tereyağı ile ince ince doğranmış soğan konur orta ateşte soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.
- Kavrulan soğanların üzerine un katılarak 2-3 dakika daha kavrulur.
- Tuz ve karabiber ekledikten sonra, sürekli karıştırarak azar azar ılık süt dökülür.
- Karışım hızlı hızlı karıştırılarak koyu bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Bu kıvama gelince domates sosu katılır ve iyice karıştırıldıktan sonra soğumaması için hafif ateşte bırakılır.
- Süzülen makarnalar borcama konarak sırasıyla üzerine rendelenmiş kaşar peynir, yumurtalar, domates sosu katılır ve iyice birbirine geçmesi sağlanır.
- Malzemenin tamamı hafifçe yağlanmış, yüksekçe ve 22 santim çapında bir fırın tepsisine yerleştirilir.
- Fırın tepsisine aldığımız makarnamız 200 derecede ısıttığımız fırında 40 dakika kadar pişirilir.
- Fırından alındıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirilir.
- Dinlendikten sonra bıçakla tepsi veya kalıbının kenarları sıyrılır, üstüne bir tabak konur ve ters çevrilerek tabağa aktarılır ve servis yapılır.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Mutlaka fırın makarna kullanın.
- Normalde yaptığınız makarnadan az haşlayın. Sebebi ise fırında da pişecektir.
- Makarnayı tatlandırmak için bol kaşar peyniri kullanın.
- Piştikten sonra 15 dakika dinlendirin. Bu esnada börek gibi dilimlenecek.
- Makarnanın sosunu hazırlarken tel çırpıcı veya tahta kaşık kullanın.
- Sos koyu olursa süt ilave edin.
- Sosu ilk defa yapıyorsanız ılık süt kullanın. Topaklanma riski olabilir.
- İdeal sos muhallebi kıvamında olmalıdır.
- Eğer peynir tuzlu ise sosa tuz katmayın.
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