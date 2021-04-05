Meteoroloji'den Ege ve Marmara için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 kilometre/saat),Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EGE'DE YARIN SABAH FIRTINA UYARISI
AA'da yer alan habere göre Ege Denizi'nde de fırtına bekleniyor. Orta ve Güney Ege'de (Bozcaada-Fethiye arası) yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.
ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARIDA BULUNULDU
Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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