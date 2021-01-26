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Fıstığın yararları nelerdir? Fıstığın faydaları maddeler halinde

Fıstık en sevilen kuruyemişlerden biridir. Yer fıstığı, Antep fıstığı, çam fıstığı gibi çeşitleri de bulunan fıstığın faydaları saymakla bitmiyor. Peki, fıstığın yararları nelerdir? İşte fıstığın faydaları maddeler halinde...

Fıstığın yararları nelerdir? Fıstığın faydaları maddeler halinde

Şam fıstığı, Antep fıstığı, çam fıstığı, yer ­fıstığı gibi birbirinden ayrı familyada olan bitkilerin meyvelerine verilen ortak ad. An­tep fıstığı; Antep fıstığıgillerin örnek bitkisi ve onun meyvesidir. Şam fıstığı da denir. 5-10 m yükseklikte olan Antep fıstığı ağa­cının anayurdu Asya’dır. Ağaç, kuruyemiş olarak yenen, çeşitli yiyeceklere katılan yağlı tohumlarından ötürü önem taşır. Ül­kemizde Gaziantep, Siirt yöresinde bolca yetiştirilir. Ayrıca Batı ve Güney Anado­lu’nun birçok yerinde yetiştirilmesi için kül­tür çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışma­larda genellikle aşılama yöntemi uygulanıyor.

Çamfıstığı, çamların şemsiye görü­nümlü dalların altında oluşan kozalağında bulunur. Yağlı ve besleyici özelliği nede­niyle özellikle besin ve pastacılıkta kullanı­lır.

Yer fıstığı; baklagillerden sıcak bölge­lerde yetişen çiçekleri toprağa gömülerek baklamsı meyve veren küçük bir bitki ve onun eğlencelik olarak kullanıldığı gibi, ya­ğından da faydalanılan tohumları. Ameri­kan fıstığı da denir.

FISTIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Fıstık Kolon Kanserinden Koruyor: Kolon kanseri özellikle kadınlarda karşılaşılan bir kanser tipidir. Bir hafta da 2 kaşık fıstık ezmesi tüketilmesi kadın ve erkeklerde kolon kanserinin yarattığı etkiyi yaklaşık olarak %58 azaltıyor. Kolon kanseri riskine karşı gün içerisinde üç adet fıstık yiyebilirsiniz.

Mide Kanseri Riskini Azaltıyor: Yüksek oranda polifenolik asit içeren fıstık, bu sayede mide kanserinin oluşumunun önüne de set çekmektedir.

Sinir Hastalıklarına Karşı Fıstık: Fıstık, içerdiği polifenolik asitler sayesinde, gün içerisinde yaşadığınız stres ve sıkıntıların aza inmesini sağlıyor. Bu sayede stresin neden olduğu göğüs sıkışmalarının da önüne geçiyor. Aynı şekilde stresin neden olduğu Alzheimer hastalığının etkilerini de azaltır.

Safra Taşı Tehlikesine Karşı Fıstık: Safra kesesinin sağlığının korunmasında büyük etkisi olan fıstık, safra kesesinde meydana gelebilecek olası taş oluşumlarının da önüne geçmektedir. Safra kesesinin sağlığı için günde dört adet haftada 2 avuç tüketebilirsiniz.

Kilo Vermek için Fıstık Yiyin: Fıstık, özellikle kadınlarda oluşan obezite hastalığının önüne geçmektedir. Hafta içerisinde yediğiniz 2 kaşık fıstık ezmesi kilo verme aşamasını hızlandırır. Her sabah kahvaltıda 1 çay kaşığı fıstık ezmesi tüketerek de kilo vermeyi hızlandırabilirsiniz.

Fıstık İnme Riskini Azaltır: Resveratrol içeren fıstık ve fıstık türleri nitrik oksit üretiminin artmasını sağlayarak kalp ritimlerini düzenler. Bu sayede kalp krizi ve inme riski en aza indirgenmiş olur.

Kolesterole Faydalıdır: Kötü kolesterolü düşürerek iyi kolesterolün yükselmesini sağlayan fıstık kolesterolü olumlu yönde etkiler.

Kan Şekerini Dengeler: Fıstıkta bulunan karbonhidrat, yağ ve besin maddeleri kan şekeri seviyesinin normale dönmesini sağlar.

Depresyondan Korur: Triptofan içeren fıstık depresyonun oluşmasına neden olan olguları azaltarak sinir sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Amino asit bulundurması ile büyüme çağında ki çocukların gelişimlerini destekler.

Ezilmiş fıstığı cilt maskeniz ekleyerek cildinizi arındırabilirsiniz.

Haşlanarak tüketilen fıstıkta daha fazla antioksidan bulunur.

Serbest radikallerin oluşumunu engeller.

Beyin hücrelerinin korunmasını sağlar.

Pantotenik asit, niasin, riboflavin, thiamin, B6 vitamini ve B9 vitamini içerir.

Mineral deposu olan fıstık çinko, potasyum, selenyum, manganez, demir, bakır, magnezyum ve kalsiyum içerir.

Sedef rahatsızlıklarına iyi gelir.

İyi bir enerji deposudur

Yer fıstığı sindirim sistemine faydalıdır. Sindirim sistemi sağlığını koruyan vitaminler içerir.

Cinsel gücü arttıran yer fıstığı, sağlıklı cinsel hayatın bir parçası olabilir.

Sağlıklı kas ve kemik yapısının oluşmasını sağlayan yer fıstığı, kemikleri güçlendirir.

Yer fıstığı harcanan enerjinin yerine gelmesini sağlar, bedeni güçlendirir.

Kandaki kolesterol seviyesinin düşmesini sağlayan yer fıstığı, böylece kalp ve damar sağlığını korur.

Yer fıstığı zihin sağlığını destekler, zihin fonksiyonlarının sağlıklı işlemesi için faydalıdır.

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