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Çocukluk yıllarından beri tatlıya düşkün olduğunu ve tükettiğini söyleyen Şimşek Korkmaz, 11 yıl tekstil sektöründe çalıştığı Gaziantep'te, her boş anında kentteki tatlıcıları gezip, tatlı yediğini belirtti.
DHA'nın haberine göre zamanla neredeyse tüm tatlıcıları gezdiğini ve gözlem yaptıkça bu işe girmek istediğini dile getiren Korkmaz, "11 yılın sonunda radikal bir karar alarak tekstil kariyerimi bıraktım ve Adana'ya döndüm.
Yıllar içinde üzerinde çalıştığım 'Fıstık bombası' isimli tatlıyı üretmeye başladım" dedi. 'fıstık bombasının yüzde 100 doğal ürünlerle yapıldığını belirten Şimşek Korkmaz, tatlıyı közde pişirerek farklı lezzet elde ettiğini vurguladı.
'GÜNDE 1500 ADET SATILIYOR'
Adanalıların 'fıstık bombasını çok sevdiğini söyleyen Korkmaz, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu kentlerden çokça sipariş aldığını belirtti. Şimşek Korkmaz, "Biz bu işi maddi kazançtan önce Adana'mızın adını duyurmak için yapıyoruz. Tepsisi 60 TL'den günde 200-300 tepsi kadar satıyorum. Bu da ortalama 1500 fıstık bombası yapıyor.
Özellikle sosyal medya hesabımdan görenler sipariş veriyorlar. Amacım, bu tatlıyı Türkiye'nin her yerinde yedirebilmek ve Adana'nın sadece kebapta başarılı olmadığını, gerçekten bir tatlı şehri olduğunu gösterebilmektir. Küçücük bir kâr marjı katarak, sadece başarıya odaklandım" diye konuştu.
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