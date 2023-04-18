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Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre ne kadar, kimlere verilir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girilirken, fitre için son gün ne zaman sorusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı fitre bedelini açıkladı. Bu kapsamda fıtır sadakası olarak da bilinen fitre bedelinin belli olmasının ardından, fitre vermek için son tarih araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Ramazan fitre miktarı ile, fitre ödeme tarihleri...

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  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    Fitre, dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen her müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan bir ibadettir. Ramazan ayınının bitmesine kısa bir süre kala fitre vermek isteyenler, fitre için son günü ve fitre miktarını araştırmaya başladı. 2023 yılı fitre miktarı Diyanet tarafından belirlenip, açıklandı. Peki, "Fitre için son gün ne zaman? Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman  verilir?" İşte detaylar...
  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    FİTRE NEDİR?

    Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.

    Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.
  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    2023 FİTRE NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2023 yılı fitre miktarı açıklandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.
  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir" denildi.
  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

    Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

    Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).
  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

    Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.
  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.
  • Fitre için son gün ne zaman? 2023 Fitre nedir, ne kadar, kimlere, ne zaman verilir?

    Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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