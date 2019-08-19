Faaliyetlerine 2003 yılında ABD'de başlayan Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillerin dengeleri alt üst ettiği otomotiv sektöründe, günümüzde birçok marka elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına hız vermiş durumda.

Öyle ki, geleneksel markaların yanı sıra, oyunun kurallarının sıfırdan yazıldığı pazarda pay sahibi olmak amacıyla özellikle Çin'de yeni kurulmuş birçok marka bulunuyor.

Bunlardan Byton, Nio ve Link&Co. gibi üreticiler, otomobillerini dünya pazarlarında satışa sunmak için gün sayıyor.

Çinlilerin topuk seslerinin tüm dünyada yankılanmasına kayıtsız kalmak istemeyen Amerikalılar da, geliştirdiklerini elektrikli otomobillerini sergilemekten geri kalmıyor.

1200 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Drako isimli bir Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil startup'ı, GTE isimli 1200 beygirlik modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

330 km/s hıza ulaşabilen modelden, şuan için 25 adet üretilmesi planlanıyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, otomobilin satış fiyatı ise 1.3 milyon seviyesinde.

90 kWh'lık bir batarya ünitesinin görev yaptığı otomobilde, dört adet elektrik motoru bulunuyor.

Her bir motorun kendi başına bir tekerleğe güç verebildiği belirtiliyor.

Bu sayede dört tekerlekten çekişli olan otomobilin, virajlarda optimum denge sağlamak için tekerleklere birbirinden bağımsız tork transferi yapabildiği açıklanıyor.

20 ve 21 inclik jantların sunulacağı otomobil, özellikleri ile diğer elektrikli otomobillere rakip olsa bile, fiyat etiketi göz önüne alındığında sadece koleksiyonerlerin garajını süsleyecek gibi görünüyor.