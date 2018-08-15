Flamengo - Gremio Alegrense maçı heyecanı

Flamengo ve Gremio Alegrense, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü Brezilya Kupa Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:45. Flamengo 1 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Gremio Alegrense 1 puanda ve 4. sırada. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 552. İddaa'da Flamengo kazanır 1.85, berabere biter 2.70, Gremio Alegrense kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Flamengo önceki hafta Vitoria mücadelesinde 1-2 kazandı.

Gremio Alegrense ise Atletico Mineiro karşılaşmasında 4-3 yenildi.

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