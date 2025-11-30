Habertürk
        Flamengo, Libertadores Kupası'nda şampiyon oldu - Futbol Haberleri

        Flamengo, Libertadores Kupası'nda şampiyon oldu

        2025 Libertadores Kupası finalinde Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:34
        Libertadores Kupası, Flamengo'nun oldu!
        2025 Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'ı 1-0 yenen Flamengo, şampiyonluğa ulaştı.

        Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Monumental Stadı'nda oynanan Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Flamengo karşılaştı.

        Karşılaşmanın 67. dakikasında Danilo'nun attığı golle galip gelen Flamengo, 1981, 2019 ve 2022'nin ardından kupayı 4. kez müzesine götürdü.

        Kupada 3 şampiyonluğu bulunan Palmeiras ise 4. defa finalde kaybetti.

