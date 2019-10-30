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HaberlerGündem16 bin TL'lik cezaya utanmaz yanıt!

Flamingo satarken yakalandı, 16 bin lira cezaya 'abarttınız' dedi

DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde Seyit D.´nin satmak için evinde bulundurduğu 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp, doğaya salındı. 16 bin 760 lira para cezası kesilen Seyit D.'nin sosyal medya hesabından yaptığı, "Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20 adet gitti, devamı duruyor, no problem" paylaşımı dikkat çekti.

Paylaşımın ardından yeniden inceleme başlatıldı

Ereğli ilçesinde yaşayan Seyit D.'nin, yavru flamingo beslediği ve sattığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste yapılan aramada kapalı alanda tutulan 20 yavru flamingo ele geçirildi.

İlçe belediyesi veteriner birimine götürülen yavru flamingolar, buradaki tedavilerinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanında doğaya bırakıldı. Flamingoları besleyip, satan Seyit D. hakkında 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu´na Muhalefet´ten 16 bin 760 lira para cezası kesildi.

İL DIŞINA SİPARİŞ OLARAK GÖNDERMİŞ

Çok sayıda sosyal medya hesabı bulunan Seyit D., flamingonun yanı sıra tavus kuşu, sülün, ceylan ve penguen gibi pek çok türden hayvanları da satışa çıkardığını sayfasından belirtti. Seyit D.'nin basında çıkan haberlerin ardından yaptığı, "Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20 adet gitti devamı duruyor no problem. Reklamın iyisi kötüsü olmazmış' paylaşımı dikkat çekti.

Seyit D.'nin paylaşımının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri inceleme başlattı.

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