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Kısıtlamalar kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" dedi

Kısıtlamlar kalkacak mı? SON DAKİKA: Erdoğan'dan flaş açıklama
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Hocalı katliamı: Hocalı katliamı asılında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemli. Bir gece kalkıp da tüm insanları maalesef tanklarla, toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce binlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir değil. Bu Ermenistan'ın yapısı konusunda önemli.

Ermenistan'da darbe girişimi: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin, adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bunu Ermenistan halkı yapar, bunu da Ermenistan halkı tasarrufuna bırakmak lazım. Ermeni halkı idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür.

Kısıtlamalar gevşetilecek mi: Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Sunumdan sonra ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla, kafelerle ilgili ne yapabiliriz bunları pazartesi günü ifade edeceğim.

Sağlık Bakanı Koca: "MUTASYONLU VİRÜSÜ DİKKATE ALMAK MECBURİYETİNDEYİZ"Vaka sayılarındaki artışın, bazı illerin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabileceğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde." diye konuştu. Yerinde karar dönemiyle kurallara uyum konusunda güvenlik kuvvetlerinin denetimleri artıracağını açıklayan Koca, "Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim." dedi.

Kanal İstanbul açıklaması: Şu anda başta Çevre Şehircilik, Ulaştırma olsun her türlü adımı atmış durumdayız. Ne bundan ana muhalefet ne İstanbul Büyükşehir anlar. Bu benim ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemime dayanan projedir. Biz hizmet etmek istiyoruz, Boğaz'ın ne tür tehditler altında olduğunu benim halkım iyi biliyor. Hala ana muhalefet yaptırmayız, istemezük, hiçbir şeyleri yok. Bir sel afeti oldu İzmir ne hale geldi gördünüz. Tedbirleri yok, attıkları adım yok. İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin, bu çöpler niye kaldırılmıyor? İstanbul halkı eski Türkiye özlemine mi dönecek. İnadına ifadesini İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız, çılgın projemizdir, alternatifleriyle hazırdır. Biz bunu Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz, Avrupa bunu hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.

Doğumgünü mesajı: Bu hassasiyeti gösteren halkıma, sosyal medyada bu paylaşımlarla ortaya koyan halkıma, onların hizmetkarı olmak için çok daha fazla çalışma gayreti içinde olacağız. Bizim bir derdimiz var, o da Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesi üstüne nasıl çıkarırız... Biz icra partisiyiz, laf partisi değiliz. Ana muhalefetin icraatı yok.

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