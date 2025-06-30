Flaş iddia: Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
İsmi sıkça Fenerbahçe ile anılan Al-Nassr'ın yıldız forveti Jhon Duran hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertlilerin, Duran ve kulübü Al-Nassr ile anlaştığı, oyuncunun da ilerleyen saatlerde İstanbul'a geleceği aktarıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı.
Foot Mercato'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Haberde Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.
TFF KRİTERİNE TAM UYUM
Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.
SERVET ÖDENMİŞTİ
Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.