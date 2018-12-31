Yılbaşında Flash TV'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde Flash TV yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık Flash TV yayın akışı...

31 ARALIK FLASH TV YAYIN AKIŞI

00:15 Rengarenk

03:00 TV Filmi

04:15 Sinema

05.30 Belgesel

06:15 TV Filmi

07:15 Gerçek Gündem

10:00 Latif Doğan Yollarda

11:15 TV Filmi

12:15 Rengarenk

14:00 Bunu da Konuşmak Lazım

17:15 Müzik Pınarı

19:15 Ana Haber

20:00 Yılbaşı Özel Eğlence

23:00 Gece Hattı

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